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Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi

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Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi - фото 1
Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi - фото 1
  • Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700638
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратная
Габаритные размеры, см
60x60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi

Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi совместим с осветительным прибором F600BI и предназначен для создания мягкого и равномерного освещения. Благодаря квадратной форме размером 60х60 см, этот софтбокс увеличивает площадь свечения смягчая светотеневые переходы, что делает его идеальным для предметной, рекламной, предметной и художественной съемки. Передняя белая рассеивающая ткань поможет создать мягкий свет и убрать жесткие тени.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратная
Габаритные размеры, см
60x60
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox Knowled FP200 для F200Bi совместим с осветительным прибором F600BI и предназначен для создания мягкого и равномерного освещения. Благодаря квадратной форме размером 60х60 см, этот софтбокс увеличивает площадь свечения смягчая светотеневые переходы, что делает его идеальным для предметной, рекламной, предметной и художественной съемки. Передняя белая рассеивающая ткань поможет создать мягкий свет и убрать жесткие тени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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