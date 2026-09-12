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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700635
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Описание товара Софтбокс Falcon Eyes FastBox 30140 HC быстроскладной с сотами
Софтбокс Falcon Eyes FastBox 30140 HC - быстроскладной софтбокс размером 145х35 см и глубиной 44 см. Благодаря сменному байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек и светодиодных моноблоков, что делает его универсальным инструментом для различных съемочных задач. Быстроскладная конструкция позволяет компактно хранить и транспортировать софтбокс, а также быстро подготовить его к работе. FastBox обеспечивает мягкое и рассеянное освещение, что позволяет избежать резких теней и создать естественные переходы света. Съемный передний и внутренний диффузоры обеспечивают различный уровень рассеивания и уменьшают количество горячих точек.
Софтбокс Falcon Eyes FastBox 30140 HC - быстроскладной софтбокс размером 145х35 см и глубиной 44 см. Благодаря сменному байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек и светодиодных моноблоков, что делает его универсальным инструментом для различных съемочных задач. Быстроскладная конструкция позволяет компактно хранить и транспортировать софтбокс, а также быстро подготовить его к работе. FastBox обеспечивает мягкое и рассеянное освещение, что позволяет избежать резких теней и создать естественные переходы света. Съемный передний и внутренний диффузоры обеспечивают различный уровень рассеивания и уменьшают количество горячих точек.
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