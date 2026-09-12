Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700628
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
Габаритные размеры, см
23.1х15.6х23.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
4.8
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA300R
Светодиодный осветитель Godox LA300R предназначен для съемок рекламы, фильмов, прямого эфира. Он обладает широким диапазоном настроек, что позволяет создавать различные варианты освещения в соответствии с выбранной концепцией.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
Габаритные размеры, см
23.1х15.6х23.8
Страна производитель
Китай
Светодиодный осветитель Godox LA300R предназначен для съемок рекламы, фильмов, прямого эфира. Он обладает широким диапазоном настроек, что позволяет создавать различные варианты освещения в соответствии с выбранной концепцией.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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