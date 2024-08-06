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Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP

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Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 1
Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 2
Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 3
Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 4
Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 5
Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 6
Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 1
  • Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 2
  • Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 3
  • Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 4
  • Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 5
  • Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 6
  • Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
6 120 руб.  9 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700619
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х9
Вес, г.
200

Описание товара Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP

Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - компактный оптический прибор в защищенном от пыли и влаги корпусе с переменным увеличением от 8х до 24х. Устройство предназначено для охотников, туристов, участников поисково-спасательных отрядов или наблюдателей спортивных мероприятий.

Отзывы о товаре Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP

Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок. Упакован в пупырку. Первый мой монокуляр, поэтому сравнивать не с чем. Качество отличное. Регулировка плавная, на каждом делении, для удобства, чувствуется небольшое сопротивление. Со стороны окуляря кольцо немного выдвегается миллиметров на 5. Светосила уменьшается немного после 16х. А так с 8х до 16х и светосила нормальная и с руки смотреть можно, дальше уже трясёт. Из минусов - ремешок дешманский, и крепление защитного колпачка никакое, не держится.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Описание
Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - компактный оптический прибор в защищенном от пыли и влаги корпусе с переменным увеличением от 8х до 24х. Устройство предназначено для охотников, туристов, участников поисково-спасательных отрядов или наблюдателей спортивных мероприятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Денис А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок. Упакован в пупырку. Первый мой монокуляр, поэтому сравнивать не с чем. Качество отличное. Регулировка плавная, на каждом делении, для удобства, чувствуется небольшое сопротивление. Со стороны окуляря кольцо немного выдвегается миллиметров на 5. Светосила уменьшается немного после 16х. А так с 8х до 16х и светосила нормальная и с руки смотреть можно, дальше уже трясёт. Из минусов - ремешок дешманский, и крепление защитного колпачка никакое, не держится.


Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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