Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%6 120 руб. 9 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700619
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х9
Вес, г.
200
Описание товара Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP
Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - компактный оптический прибор в защищенном от пыли и влаги корпусе с переменным увеличением от 8х до 24х. Устройство предназначено для охотников, туристов, участников поисково-спасательных отрядов или наблюдателей спортивных мероприятий.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - компактный оптический прибор в защищенном от пыли и влаги корпусе с переменным увеличением от 8х до 24х. Устройство предназначено для охотников, туристов, участников поисково-спасательных отрядов или наблюдателей спортивных мероприятий.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в срок. Упакован в пупырку. Первый мой монокуляр, поэтому сравнивать не с чем. Качество отличное. Регулировка плавная, на каждом делении, для удобства, чувствуется небольшое сопротивление. Со стороны окуляря кольцо немного выдвегается миллиметров на 5. Светосила уменьшается немного после 16х. А так с 8х до 16х и светосила нормальная и с руки смотреть можно, дальше уже трясёт. Из минусов - ремешок дешманский, и крепление защитного колпачка никакое, не держится.
Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монокуляр Veber ZOOM 8-24x40WP
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в срок. Упакован в пупырку. Первый мой монокуляр, поэтому сравнивать не с чем. Качество отличное. Регулировка плавная, на каждом делении, для удобства, чувствуется небольшое сопротивление. Со стороны окуляря кольцо немного выдвегается миллиметров на 5. Светосила уменьшается немного после 16х. А так с 8х до 16х и светосила нормальная и с руки смотреть можно, дальше уже трясёт. Из минусов - ремешок дешманский, и крепление защитного колпачка никакое, не держится.