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Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой

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Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 1
Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 2
Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 3
Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 4
Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 5
Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 6
Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 7
Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 8
Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 1
  • Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 2
  • Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 3
  • Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 4
  • Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 5
  • Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 6
  • Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 7
  • Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 8
  • Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700617
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х9
Вес, г.
800

Описание товара Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой

Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой – наблюдательный прибор с 10-кратным увеличением, диаметром объектива 56 см .Многослойное оптическое просветление (FMC) оптики гарантирует правильную цветопередачу и высокое светопропускание. Благодаря широкому полю зрения Veber Defence 10х56WP позволяет вести наблюдение как за статическими, так и быстро движущимися объектами, при этом достаточно большое увеличение монокуляра позволяет рассмотреть эти объекты во всех деталях.

Отзывы о товаре Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Описание
Монокуляр Veber Defence 10х56WP с сеткой – наблюдательный прибор с 10-кратным увеличением, диаметром объектива 56 см .Многослойное оптическое просветление (FMC) оптики гарантирует правильную цветопередачу и высокое светопропускание. Благодаря широкому полю зрения Veber Defence 10х56WP позволяет вести наблюдение как за статическими, так и быстро движущимися объектами, при этом достаточно большое увеличение монокуляра позволяет рассмотреть эти объекты во всех деталях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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