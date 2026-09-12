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Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой

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Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 1
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 2
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 3
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 4
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 5
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 6
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 7
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 1
  • Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 2
  • Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 3
  • Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 4
  • Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 5
  • Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 6
  • Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 7
  • Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700616
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
50
Корпус
пластик
Увеличение
10х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой

Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой – компактный оптический прибор с 10-кратным увеличением с интегрированной планкой WEAVER.

Отзывы о товаре Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
50
Корпус
пластик
Увеличение
10х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой – компактный оптический прибор с 10-кратным увеличением с интегрированной планкой WEAVER.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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