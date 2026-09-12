Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700616
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
50
Корпус
пластик
Увеличение
10х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой – компактный оптический прибор с 10-кратным увеличением с интегрированной планкой WEAVER.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
50
Корпус
пластик
Увеличение
10х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
бежевый
Страна производитель
Китай
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой – компактный оптический прибор с 10-кратным увеличением с интегрированной планкой WEAVER.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монокуляр Veber Defence 10х50WP с сеткой