Лупа Veber MG30X26UV измерительная с подсветкой
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Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
измерительная
Диаметр линзы, мм
26
Увеличение, крат
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная
Корпус
металл, пластик
Материал оптики
стекло
Назначение
измерительная
Диаметр линзы, мм
26
Увеличение, крат
30
Дополнительно
подсветка
Габариты
6х5.2х5.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х6
Вес, г.
100
Описание товара Лупа Veber MG30X26UV измерительная с подсветкой
Измерительная лупа Veber MG30X26UV с подсветкой и увеличением 30 крат идеально подходит для профессионалов, работающих с мелкими деталями, таких как ювелиры, нумизматы и специалисты по контролю печатного монтажа. Модель MG30X26UV оснащена ультрафиолетовой подсветкой, что делает её незаменимым инструментом при проверке подлинности документов, банкнот и ценных бумаг.
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Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
настольная
Корпус
металл, пластик
Материал оптики
стекло
Назначение
измерительная
Диаметр линзы, мм
26
Увеличение, крат
30
Дополнительно
подсветка
Габариты
6х5.2х5.1 см
Страна производитель
Китай
Измерительная лупа Veber MG30X26UV с подсветкой и увеличением 30 крат идеально подходит для профессионалов, работающих с мелкими деталями, таких как ювелиры, нумизматы и специалисты по контролю печатного монтажа. Модель MG30X26UV оснащена ультрафиолетовой подсветкой, что делает её незаменимым инструментом при проверке подлинности документов, банкнот и ценных бумаг.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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