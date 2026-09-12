Top.Mail.Ru
Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 1
Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 2
Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 3
Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 4
Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 5
Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеомикшер
Комплектация
видеомикшер HVS0401U, блок питания (12V 2A), USB кабель (тип A-C), разъём Tally (DB-15)
  • Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 1
  • Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 2
  • Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 3
  • Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 4
  • Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 5
  • Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700578
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Avmatrix
Тип товара
Видеомикшер
Подключение
беспроводное
Комплектация
видеомикшер HVS0401U, блок питания (12V 2A), USB кабель (тип A-C), разъём Tally (DB-15)
Питание
блок питания (12V 2A)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB

Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U - Профессиональный 4-х канальный видеомикшер-стример с HDMI входами и выходами в компактном металлическом корпусе, USB выход для потокового вещания, масштабирование, многооконность, «картинка в картинке», эффекты перехода, аудиомикшер.

Отзывы о товаре Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Видеомикшер
Подключение
беспроводное
Комплектация
видеомикшер HVS0401U, блок питания (12V 2A), USB кабель (тип A-C), разъём Tally (DB-15)
Питание
блок питания (12V 2A)
Страна производитель
Китай
Описание
Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U - Профессиональный 4-х канальный видеомикшер-стример с HDMI входами и выходами в компактном металлическом корпусе, USB выход для потокового вещания, масштабирование, многооконность, «картинка в картинке», эффекты перехода, аудиомикшер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеомикшер AVMATRIX HVS0401U компактный 4CH HDMI/DP USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...