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Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Levenhuk Level PLUS VT5

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Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 1
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Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 3
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Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 7
Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 8
Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 9
Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 10
Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 11
Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 12
Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 13
Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 14
Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 1
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 2
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 3
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 4
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 5
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 6
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 7
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 8
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 9
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 10
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 11
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 12
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 13
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 14
  • Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699112
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Штатив
Размеры в упаковке, см
58х52х12
Вес, кг.
2

Описание товара Штатив Levenhuk Level PLUS VT5

Регулируемый по высоте штатив Levenhuk Level PLUS VT5 можно использовать с разным оборудованием. Он выдерживает нагрузку до 5 кг и совместим с приборами со стандартной резьбой 1/4 дюйма (для некоторых дополнительно потребуется адаптер). Штатив подойдет для установки съемочной или осветительной аппаратуры, проекторов и оптических приборов.

Отзывы о товаре Штатив Levenhuk Level PLUS VT5




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Штатив
Описание
Регулируемый по высоте штатив Levenhuk Level PLUS VT5 можно использовать с разным оборудованием. Он выдерживает нагрузку до 5 кг и совместим с приборами со стандартной резьбой 1/4 дюйма (для некоторых дополнительно потребуется адаптер). Штатив подойдет для установки съемочной или осветительной аппаратуры, проекторов и оптических приборов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Levenhuk Level PLUS VT5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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