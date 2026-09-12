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Штатив Levenhuk Level BASE TR50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Levenhuk Level BASE TR50

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Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 1
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 2
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 3
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 4
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 5
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 6
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 7
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 8
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 9
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 10
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 11
Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
152
Длина в сложенном состоянии, см
48
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 1
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 2
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 3
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 4
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 5
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 6
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 7
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 8
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 9
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 10
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 11
  • Штатив Levenhuk Level BASE TR50 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699109
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
152
Длина в сложенном состоянии, см
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х11х11
Вес, кг.
1.55

Описание товара Штатив Levenhuk Level BASE TR50

На штатив Levenhuk Level BASE TR50 можно устанавливать оборудование весом до 3 кг, имеющее стандартную резьбу 1/4 дюйма. Это могут быть фото- и видеокамеры, смартфоны, проекторы, осветительные приборы, бинокли, зрительные трубы и многое другое. Это практически универсальный аксессуар (для установки некоторых приборов может понадобиться дополнительный адаптер), который отличается компактностью и малым весом – идеальный помощник на выездах и в путешествиях.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Levenhuk Level BASE TR50




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
152
Длина в сложенном состоянии, см
48
Страна производитель
Китай
Описание
На штатив Levenhuk Level BASE TR50 можно устанавливать оборудование весом до 3 кг, имеющее стандартную резьбу 1/4 дюйма. Это могут быть фото- и видеокамеры, смартфоны, проекторы, осветительные приборы, бинокли, зрительные трубы и многое другое. Это практически универсальный аксессуар (для установки некоторых приборов может понадобиться дополнительный адаптер), который отличается компактностью и малым весом – идеальный помощник на выездах и в путешествиях.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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