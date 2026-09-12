Штатив Levenhuk Level BASE TR50
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
152
Длина в сложенном состоянии, см
48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699109
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
152
Длина в сложенном состоянии, см
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х11х11
Вес, кг.
1.55
Описание товара Штатив Levenhuk Level BASE TR50
На штатив Levenhuk Level BASE TR50 можно устанавливать оборудование весом до 3 кг, имеющее стандартную резьбу 1/4 дюйма. Это могут быть фото- и видеокамеры, смартфоны, проекторы, осветительные приборы, бинокли, зрительные трубы и многое другое. Это практически универсальный аксессуар (для установки некоторых приборов может понадобиться дополнительный адаптер), который отличается компактностью и малым весом – идеальный помощник на выездах и в путешествиях.
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Материал
алюминий, пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
45
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
152
Длина в сложенном состоянии, см
48
Страна производитель
Китай
На штатив Levenhuk Level BASE TR50 можно устанавливать оборудование весом до 3 кг, имеющее стандартную резьбу 1/4 дюйма. Это могут быть фото- и видеокамеры, смартфоны, проекторы, осветительные приборы, бинокли, зрительные трубы и многое другое. Это практически универсальный аксессуар (для установки некоторых приборов может понадобиться дополнительный адаптер), который отличается компактностью и малым весом – идеальный помощник на выездах и в путешествиях.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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