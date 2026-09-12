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Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный

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Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 9
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 10
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 11
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 12
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 13
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 14
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 15
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 16
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 17
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 18
Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
тринокулярные
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 11
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 12
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 13
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 14
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 15
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 16
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 17
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 18
  • Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699107
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40x-1000x
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
тринокулярные
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
110х120
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х22
Вес, кг.
4.56

Описание товара Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный

Биологический микроскоп Levenhuk 450T с тринокулярной насадкой и общим увеличением 40–1000 крат используется в сферах здравоохранения, медицины, фармакологии, биологии, экологии, в условиях лабораторий, университетских занятий и в исследовательских институтах. Возможности микроскопа позволяют использовать его для решения множества профессиональных и академических задач: для подробного изучения клеток, биологических образцов, бактерий, микроорганизмов, культур тканей, для проведения цитологических, морфологических и гистологических исследований. Наблюдения происходят по методу светлого поля в проходящем свете, есть возможность использования масляной иммерсии. Визуальная насадка имеет угол наклона 30° и может быть развернута в наиболее удобное для работы положение в диапазоне от 0° до 360°. В конструкции использованы широкопольные окуляры WF10x/18 мм с посадочным диаметром 23.2 мм. Для пользователей с особенностями зрения и носящих очки предусмотрена функция диоптрийной подстройки ±5 D, которая усиливает удобство использования прибора и снижает нагрузку на глаза при длительных наблюдениях. В револьверном устройстве микроскопа установлены 4 ахроматических объектива на 4, 10, 40 и 100 крат, такая оптика обеспечит стабильно ясное, четкое и правдивое изображение без аберраций, искажений и виньетирования. Объективы 40х и 100х – подпружиненные, а объектив 100х также может использоваться для масляной иммерсии. Подсветка микроскопа Levenhuk 450T реализована светодиодом с коллектором, над которым расположен конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и специальным держателем для светофильтра (светофильтры приобретаются отдельно, согласно потребностям пользователя).

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 450T, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40x-1000x
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
тринокулярные
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
110х120
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Биологический микроскоп Levenhuk 450T с тринокулярной насадкой и общим увеличением 40–1000 крат используется в сферах здравоохранения, медицины, фармакологии, биологии, экологии, в условиях лабораторий, университетских занятий и в исследовательских институтах. Возможности микроскопа позволяют использовать его для решения множества профессиональных и академических задач: для подробного изучения клеток, биологических образцов, бактерий, микроорганизмов, культур тканей, для проведения цитологических, морфологических и гистологических исследований. Наблюдения происходят по методу светлого поля в проходящем свете, есть возможность использования масляной иммерсии. Визуальная насадка имеет угол наклона 30° и может быть развернута в наиболее удобное для работы положение в диапазоне от 0° до 360°. В конструкции использованы широкопольные окуляры WF10x/18 мм с посадочным диаметром 23.2 мм. Для пользователей с особенностями зрения и носящих очки предусмотрена функция диоптрийной подстройки ±5 D, которая усиливает удобство использования прибора и снижает нагрузку на глаза при длительных наблюдениях. В револьверном устройстве микроскопа установлены 4 ахроматических объектива на 4, 10, 40 и 100 крат, такая оптика обеспечит стабильно ясное, четкое и правдивое изображение без аберраций, искажений и виньетирования. Объективы 40х и 100х – подпружиненные, а объектив 100х также может использоваться для масляной иммерсии. Подсветка микроскопа Levenhuk 450T реализована светодиодом с коллектором, над которым расположен конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и специальным держателем для светофильтра (светофильтры приобретаются отдельно, согласно потребностям пользователя).
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Отзывы


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