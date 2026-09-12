Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный
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Характеристики
Описание товара Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный
Биологический монокулярный микроскоп Levenhuk 450M – это мощный оптический инструмент, предназначенный для углубленного изучения микромира, биологических образцов и органических препаратов, который будет полезен профессионалам, студентам и заинтересованным любителям. Прибор используется для общеклинических медицинских диагностик, лабораторных исследований, в научно-исследовательской деятельности и в учебных целях. Микроскоп Levenhuk 450M имеет монокулярную насадку, установленную под углом 30° и вращающуюся на 360°. Это обеспечивает комфортный обзор образца и удобство работы как в индивидуальном, так и в групповом формате. Используемый в конструкции широкопольный окуляр имеет увеличение 10х и поле зрения 18 мм. В приборе предусмотрена функция диоптрийной коррекции в пределах ±5 D, благодаря чему им могут свободно пользоваться люди с особенностями зрения и носящие очки. В микроскопе установлена оптика, обеспечивающая увеличение от 40 до 1000 крат и формирующая четкое, яркое и правдивое изображение. В револьверном устройстве размещено 4 ахроматических объектива с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х, последний можно использовать для наблюдений иммерсионным методом (флакон с маслом входит в комплект поставки). Для удобного позиционирования образца в конструкции микроскопа Levenhuk 450M предусмотрен предметный столик 110х120 мм. Под столиком расположен конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой, регулирующей поток света, и специальными держателями для установки светофильтров. Фокусировка микроскопа осуществляется с помощью рукояток точной и грубой настройки коаксиальной системы. В качестве источника света в Levenhuk 450M используется светодиод 1 Вт с коллектором, обеспечивающий яркое и равномерное освещение препарата. Питается микроскоп как от сети 100–240 В через адаптер переменного тока, так и от 3 батареек типа АА – это делает прибор мобильным.
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