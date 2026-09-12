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Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный

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Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 2
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Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 9
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 10
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 11
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 12
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 13
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 14
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 15
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 16
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 17
Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокулярнаях
Подсветка
светодиодная
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  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 3
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  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 9
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 10
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 11
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 12
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 13
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 14
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 15
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 16
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 17
  • Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699106
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40x-1000x
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
монокулярнаях
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
110x120
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х22
Вес, кг.
4

Описание товара Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный

Биологический монокулярный микроскоп Levenhuk 450M – это мощный оптический инструмент, предназначенный для углубленного изучения микромира, биологических образцов и органических препаратов, который будет полезен профессионалам, студентам и заинтересованным любителям. Прибор используется для общеклинических медицинских диагностик, лабораторных исследований, в научно-исследовательской деятельности и в учебных целях. Микроскоп Levenhuk 450M имеет монокулярную насадку, установленную под углом 30° и вращающуюся на 360°. Это обеспечивает комфортный обзор образца и удобство работы как в индивидуальном, так и в групповом формате. Используемый в конструкции широкопольный окуляр имеет увеличение 10х и поле зрения 18 мм. В приборе предусмотрена функция диоптрийной коррекции в пределах ±5 D, благодаря чему им могут свободно пользоваться люди с особенностями зрения и носящие очки. В микроскопе установлена оптика, обеспечивающая увеличение от 40 до 1000 крат и формирующая четкое, яркое и правдивое изображение. В револьверном устройстве размещено 4 ахроматических объектива с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х, последний можно использовать для наблюдений иммерсионным методом (флакон с маслом входит в комплект поставки). Для удобного позиционирования образца в конструкции микроскопа Levenhuk 450M предусмотрен предметный столик 110х120 мм. Под столиком расположен конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой, регулирующей поток света, и специальными держателями для установки светофильтров. Фокусировка микроскопа осуществляется с помощью рукояток точной и грубой настройки коаксиальной системы. В качестве источника света в Levenhuk 450M используется светодиод 1 Вт с коллектором, обеспечивающий яркое и равномерное освещение препарата. Питается микроскоп как от сети 100–240 В через адаптер переменного тока, так и от 3 батареек типа АА – это делает прибор мобильным.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 450M, монокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40x-1000x
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
монокулярнаях
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
110x120
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Биологический монокулярный микроскоп Levenhuk 450M – это мощный оптический инструмент, предназначенный для углубленного изучения микромира, биологических образцов и органических препаратов, который будет полезен профессионалам, студентам и заинтересованным любителям. Прибор используется для общеклинических медицинских диагностик, лабораторных исследований, в научно-исследовательской деятельности и в учебных целях. Микроскоп Levenhuk 450M имеет монокулярную насадку, установленную под углом 30° и вращающуюся на 360°. Это обеспечивает комфортный обзор образца и удобство работы как в индивидуальном, так и в групповом формате. Используемый в конструкции широкопольный окуляр имеет увеличение 10х и поле зрения 18 мм. В приборе предусмотрена функция диоптрийной коррекции в пределах ±5 D, благодаря чему им могут свободно пользоваться люди с особенностями зрения и носящие очки. В микроскопе установлена оптика, обеспечивающая увеличение от 40 до 1000 крат и формирующая четкое, яркое и правдивое изображение. В револьверном устройстве размещено 4 ахроматических объектива с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х, последний можно использовать для наблюдений иммерсионным методом (флакон с маслом входит в комплект поставки). Для удобного позиционирования образца в конструкции микроскопа Levenhuk 450M предусмотрен предметный столик 110х120 мм. Под столиком расположен конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой, регулирующей поток света, и специальными держателями для установки светофильтров. Фокусировка микроскопа осуществляется с помощью рукояток точной и грубой настройки коаксиальной системы. В качестве источника света в Levenhuk 450M используется светодиод 1 Вт с коллектором, обеспечивающий яркое и равномерное освещение препарата. Питается микроскоп как от сети 100–240 В через адаптер переменного тока, так и от 3 батареек типа АА – это делает прибор мобильным.
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Отзывы


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