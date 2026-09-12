Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20
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Характеристики
Описание товара Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 – идеальный помощник для работы или хобби, требующего внимания к очень мелким деталям. Она дает 20-кратное увеличение, имеет небольшое фокусное расстояние и благодаря очковой оправе не занимает руки. Эту лупу можно использовать для изучения часовых механизмов, ювелирных изделий, предметов искусства, электронных плат, масштабных моделей и многого другого. Лупа комплектуется линзой для одного глаза (можно использовать как для левого, так и для правого), и ее можно перемещать вправо и влево. Также линзу можно вовсе убрать (откинуть вверх), если в ней нет необходимости и нужно осмотреть объект без увеличения. Линза сделана из полимерного оптического стекла, которое создает четкую и ясную картинку, что позволяет хорошо различать мелкие детали рассматриваемых объектов. Лупа дополнена светодиодной подсветкой, с помощью которой можно более точно и ярко освещать рабочую область. Угол наклона подсветки можно регулировать, для питания требуются батарейки.
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