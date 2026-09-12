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Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20

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Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 1
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 2
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 3
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 4
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 5
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 6
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 7
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 8
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 9
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
15
Увеличение, крат
20
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 1
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 2
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 3
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 4
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 5
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 6
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 7
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 8
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 9
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699097
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
на очковой оправе
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
15
Увеличение, крат
20
Дополнительно
подсветка, очковая оправа
Габариты
15x5x5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
60

Описание товара Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20

Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 – идеальный помощник для работы или хобби, требующего внимания к очень мелким деталям. Она дает 20-кратное увеличение, имеет небольшое фокусное расстояние и благодаря очковой оправе не занимает руки. Эту лупу можно использовать для изучения часовых механизмов, ювелирных изделий, предметов искусства, электронных плат, масштабных моделей и многого другого. Лупа комплектуется линзой для одного глаза (можно использовать как для левого, так и для правого), и ее можно перемещать вправо и влево. Также линзу можно вовсе убрать (откинуть вверх), если в ней нет необходимости и нужно осмотреть объект без увеличения. Линза сделана из полимерного оптического стекла, которое создает четкую и ясную картинку, что позволяет хорошо различать мелкие детали рассматриваемых объектов. Лупа дополнена светодиодной подсветкой, с помощью которой можно более точно и ярко освещать рабочую область. Угол наклона подсветки можно регулировать, для питания требуются батарейки.

Отзывы о товаре Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
на очковой оправе
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
15
Увеличение, крат
20
Дополнительно
подсветка, очковая оправа
Габариты
15x5x5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 20 – идеальный помощник для работы или хобби, требующего внимания к очень мелким деталям. Она дает 20-кратное увеличение, имеет небольшое фокусное расстояние и благодаря очковой оправе не занимает руки. Эту лупу можно использовать для изучения часовых механизмов, ювелирных изделий, предметов искусства, электронных плат, масштабных моделей и многого другого. Лупа комплектуется линзой для одного глаза (можно использовать как для левого, так и для правого), и ее можно перемещать вправо и влево. Также линзу можно вовсе убрать (откинуть вверх), если в ней нет необходимости и нужно осмотреть объект без увеличения. Линза сделана из полимерного оптического стекла, которое создает четкую и ясную картинку, что позволяет хорошо различать мелкие детали рассматриваемых объектов. Лупа дополнена светодиодной подсветкой, с помощью которой можно более точно и ярко освещать рабочую область. Угол наклона подсветки можно регулировать, для питания требуются батарейки.
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Отзывы


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