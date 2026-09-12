Лупа складная ЛП-3 10х 01

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
для чтения, просмотровая, часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
19
Увеличение, крат
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699095
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Складная лупа ЛП-3 10х 01 станет верным оптическим помощником ювелира, нумизмата или криминалиста. Увеличительный прибор с 10-кратным увеличением можно оставить на рабочем столе или носить с собой: он обладает небольшими габаритами и имеет прочный алюминиевый корпус с защитной крышкой. Оптическая схема прибора состоит из трех апланатических ахроматических линз, выполненных из стекла. Апланатическая складная лупа обеспечивает реалистичную цветопередачу и выстраивает ровное изображение по всему полю зрения – картинка получается яркой, четкой и свободной от оптических искажений. С этим прибором будет легко изучать чертежи и проводить разные измерения, также апланатическая лупа будет удобна для чтения мелких шрифтов.
Складная лупа ЛП-3 10х 01 станет верным оптическим помощником ювелира, нумизмата или криминалиста. Увеличительный прибор с 10-кратным увеличением можно оставить на рабочем столе или носить с собой: он обладает небольшими габаритами и имеет прочный алюминиевый корпус с защитной крышкой. Оптическая схема прибора состоит из трех апланатических ахроматических линз, выполненных из стекла. Апланатическая складная лупа обеспечивает реалистичную цветопередачу и выстраивает ровное изображение по всему полю зрения – картинка получается яркой, четкой и свободной от оптических искажений. С этим прибором будет легко изучать чертежи и проводить разные измерения, также апланатическая лупа будет удобна для чтения мелких шрифтов.
Лупа складная ЛП-3 10х 01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа складная ЛП-3 10х 01