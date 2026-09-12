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Характеристики
Тип товара
Зрительные трубы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699093
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Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher Evostar 120 OTA
Sky-Watcher Evostar 120 OTA – светосильный рефрактор-ахромат с «быстрой» оптикой. Двухэлементная оптическая конструкция с воздушным зазором минимизирует аберрации, улучшает четкость и детализацию передаваемой картинки. Благодаря этому оптическая труба хорошо подходит для визуальных наблюдений за Луной, планетами Солнечной системы и наземными объектами, а также для астрофотографии. Рефрактор понравится требовательным пользователям, которые хотят получить высокие оптические возможности по доступной цене. Оптическая труба поставляется без монтировки и треноги, но с оптическими аксессуарами. В качестве крепления используются классический «ласточкин хвост» и крепежные кольца.
Sky-Watcher Evostar 120 OTA – светосильный рефрактор-ахромат с «быстрой» оптикой. Двухэлементная оптическая конструкция с воздушным зазором минимизирует аберрации, улучшает четкость и детализацию передаваемой картинки. Благодаря этому оптическая труба хорошо подходит для визуальных наблюдений за Луной, планетами Солнечной системы и наземными объектами, а также для астрофотографии. Рефрактор понравится требовательным пользователям, которые хотят получить высокие оптические возможности по доступной цене. Оптическая труба поставляется без монтировки и треноги, но с оптическими аксессуарами. В качестве крепления используются классический «ласточкин хвост» и крепежные кольца.
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