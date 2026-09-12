Top.Mail.Ru
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar 120 OTA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Труба оптическая Sky-Watcher Evostar 120 OTA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar 120 OTA - фото 1
Труба оптическая Sky-Watcher Evostar 120 OTA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительные трубы
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar 120 OTA - фото 1
  • Труба оптическая Sky-Watcher Evostar 120 OTA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699093
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Зрительные трубы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х50х24
Вес, кг.
14

Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher Evostar 120 OTA

Sky-Watcher Evostar 120 OTA – светосильный рефрактор-ахромат с «быстрой» оптикой. Двухэлементная оптическая конструкция с воздушным зазором минимизирует аберрации, улучшает четкость и детализацию передаваемой картинки. Благодаря этому оптическая труба хорошо подходит для визуальных наблюдений за Луной, планетами Солнечной системы и наземными объектами, а также для астрофотографии. Рефрактор понравится требовательным пользователям, которые хотят получить высокие оптические возможности по доступной цене. Оптическая труба поставляется без монтировки и треноги, но с оптическими аксессуарами. В качестве крепления используются классический «ласточкин хвост» и крепежные кольца.

Отзывы о товаре Труба оптическая Sky-Watcher Evostar 120 OTA




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Зрительные трубы
Страна производитель
Китай
Описание
Sky-Watcher Evostar 120 OTA – светосильный рефрактор-ахромат с «быстрой» оптикой. Двухэлементная оптическая конструкция с воздушным зазором минимизирует аберрации, улучшает четкость и детализацию передаваемой картинки. Благодаря этому оптическая труба хорошо подходит для визуальных наблюдений за Луной, планетами Солнечной системы и наземными объектами, а также для астрофотографии. Рефрактор понравится требовательным пользователям, которые хотят получить высокие оптические возможности по доступной цене. Оптическая труба поставляется без монтировки и треноги, но с оптическими аксессуарами. В качестве крепления используются классический «ласточкин хвост» и крепежные кольца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Труба оптическая Sky-Watcher Evostar 120 OTA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...