Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лупа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699090
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х7х1
Вес, г.
30
Описание товара Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5
Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 – увеличительный инструмент для чтения и рассматривания мелких объектов, фотографий, чертежей. Имеет классическую конструкцию на ручке и линзу с 3-кратным увеличением. Удобно лежит в руке, хорошо подходит для длительной работы, пригодится и в хобби, и в профессиональной деятельности.
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Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 – увеличительный инструмент для чтения и рассматривания мелких объектов, фотографий, чертежей. Имеет классическую конструкцию на ручке и линзу с 3-кратным увеличением. Удобно лежит в руке, хорошо подходит для длительной работы, пригодится и в хобби, и в профессиональной деятельности.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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