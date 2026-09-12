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Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5

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Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото 1
Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото 2
Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото 3
Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото 4
Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
  • Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото 1
  • Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото 2
  • Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото 3
  • Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото 4
  • Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699090
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Размеры в упаковке, см
14х7х1
Вес, г.
30

Описание товара Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5

Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 – увеличительный инструмент для чтения и рассматривания мелких объектов, фотографий, чертежей. Имеет классическую конструкцию на ручке и линзу с 3-кратным увеличением. Удобно лежит в руке, хорошо подходит для длительной работы, пригодится и в хобби, и в профессиональной деятельности.

Отзывы о товаре Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Описание
Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 – увеличительный инструмент для чтения и рассматривания мелких объектов, фотографий, чертежей. Имеет классическую конструкцию на ручке и линзу с 3-кратным увеличением. Удобно лежит в руке, хорошо подходит для длительной работы, пригодится и в хобби, и в профессиональной деятельности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа Levenhuk Discovery Basics MG5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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