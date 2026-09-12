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Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO

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Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 5
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 6
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 7
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 8
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 9
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 10
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 11
Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
альт-азимутальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204х
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 10
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 11
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699074
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
альт-азимутальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.47х0.43
Вес, кг.
11.4

Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO

Телескоп Sky-Watcher BK 1025 c монтировкой AZ SynScan GOTO предназначен для изучения просторов космоса и поиска небесных объектов – туманностей, планет, одинарных и двойных звезд, спутников и т. д. Прибор относится к рефракторам – телескопам, собирающим свет при помощи системы линз рефракторы обеспечивают четкое и контрастное изображение, идеально подходят для изучения рельефа космических тел, не нуждаются в сложном обслуживании и имеют простую и надежную конструкцию.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
альт-азимутальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
500
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher BK 1025 c монтировкой AZ SynScan GOTO предназначен для изучения просторов космоса и поиска небесных объектов – туманностей, планет, одинарных и двойных звезд, спутников и т. д. Прибор относится к рефракторам – телескопам, собирающим свет при помощи системы линз рефракторы обеспечивают четкое и контрастное изображение, идеально подходят для изучения рельефа космических тел, не нуждаются в сложном обслуживании и имеют простую и надежную конструкцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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