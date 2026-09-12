Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
альт-азимутальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204х
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699074
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
альт-азимутальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.47х0.43
Вес, кг.
11.4
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 1025AZ Synscan GOTO
Телескоп Sky-Watcher BK 1025 c монтировкой AZ SynScan GOTO предназначен для изучения просторов космоса и поиска небесных объектов – туманностей, планет, одинарных и двойных звезд, спутников и т. д. Прибор относится к рефракторам – телескопам, собирающим свет при помощи системы линз рефракторы обеспечивают четкое и контрастное изображение, идеально подходят для изучения рельефа космических тел, не нуждаются в сложном обслуживании и имеют простую и надежную конструкцию.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
альт-азимутальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
500
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Страна производитель
Китай
Телескоп Sky-Watcher BK 1025 c монтировкой AZ SynScan GOTO предназначен для изучения просторов космоса и поиска небесных объектов – туманностей, планет, одинарных и двойных звезд, спутников и т. д. Прибор относится к рефракторам – телескопам, собирающим свет при помощи системы линз рефракторы обеспечивают четкое и контрастное изображение, идеально подходят для изучения рельефа космических тел, не нуждаются в сложном обслуживании и имеют простую и надежную конструкцию.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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