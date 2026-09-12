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Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой

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Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 1
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 2
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 3
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 4
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 5
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 6
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 7
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 8
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 9
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 10
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 11
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 12
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 13
Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для любителей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100х
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 2
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 3
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 4
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 5
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 6
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 7
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 8
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 9
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 10
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 11
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 12
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 13
  • Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699066
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для любителей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х23х12
Вес, кг.
2.46

Описание товара Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой

Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой – это телескоп начального уровня для изучения ближнего космоса, в первую очередь Луны. Он прост в управлении, благодаря чему хорошо подойдет начинающим астрономам для первого знакомства со звездным небом. В комплекте с прибором поставляется ярко иллюстрированная энциклопедия о космосе – это позволяет сочетать в астрономических занятиях теорию и практику. В дневное время телескоп легко превращается в подзорную трубу, позволяющую изучать на мощном увеличении природу и отдаленные наземные объекты.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для любителей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
50
Максимальное увеличение (X)
100х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
600
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Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Discovery Spark 506 AZ с книгой – это телескоп начального уровня для изучения ближнего космоса, в первую очередь Луны. Он прост в управлении, благодаря чему хорошо подойдет начинающим астрономам для первого знакомства со звездным небом. В комплекте с прибором поставляется ярко иллюстрированная энциклопедия о космосе – это позволяет сочетать в астрономических занятиях теорию и практику. В дневное время телескоп легко превращается в подзорную трубу, позволяющую изучать на мощном увеличении природу и отдаленные наземные объекты.
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Доставка
Отзывы


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