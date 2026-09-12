Бинокль с дальномером Levenhuk Guard PRO 3000
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699051
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х9
Вес, кг.
1.35
Описание товара Бинокль с дальномером Levenhuk Guard PRO 3000
Профессиональный бинокль с лазерным дальномером Levenhuk Guard PRO 3000 распознает объекты на большой дистанции, измеряет горизонтальное расстояние, прямое расстояние и углы и обладает гибкими настройками – каждый пользователь может отрегулировать его под удобные для себя параметры. Увеличение 10х и апертура 42 мм говорят о том, что это полевой прибор, который можно использовать для разнообразных задач: для профессиональных наблюдений в разных условиях, охоты, спортивной стрельбы на дальних дистанциях, на строительной площадке, а дальномер позволит точно определить расстояние до объекта.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Профессиональный бинокль с лазерным дальномером Levenhuk Guard PRO 3000 распознает объекты на большой дистанции, измеряет горизонтальное расстояние, прямое расстояние и углы и обладает гибкими настройками – каждый пользователь может отрегулировать его под удобные для себя параметры. Увеличение 10х и апертура 42 мм говорят о том, что это полевой прибор, который можно использовать для разнообразных задач: для профессиональных наблюдений в разных условиях, охоты, спортивной стрельбы на дальних дистанциях, на строительной площадке, а дальномер позволит точно определить расстояние до объекта.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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