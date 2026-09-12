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Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500

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Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 1
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 2
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 3
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 4
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 5
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 6
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 7
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 8
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 9
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 10
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 11
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 1
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 2
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 3
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 4
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 5
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 6
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 7
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 8
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 9
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 10
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 11
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699049
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х12
Вес, кг.
1.86

Описание товара Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500

Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 – отличный выбор для профессиональной работы и хобби. Прибор позволяет вести визуальные наблюдения на 8-кратном увеличении, а также измерять три параметра на местности: видимое расстояние, угол места цели и горизонтальное расстояние. Эти возможности будут полезны на охоте, в походе и при выполнении тактических задач. Дальность измерений встроенного дальномера составляет 2500 метров.

Отзывы о товаре Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 2500 – отличный выбор для профессиональной работы и хобби. Прибор позволяет вести визуальные наблюдения на 8-кратном увеличении, а также измерять три параметра на местности: видимое расстояние, угол места цели и горизонтальное расстояние. Эти возможности будут полезны на охоте, в походе и при выполнении тактических задач. Дальность измерений встроенного дальномера составляет 2500 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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