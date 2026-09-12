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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56

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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 - фото 2
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 - фото 3
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699023
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х9
Вес, кг.
1.61

Описание товара Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56

Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 – это полевой бинокль с мощной оптикой, который не подведет вас в сложных условиях наблюдений: в жару и заморозки, в сильный дождь и снегопад, в пасмурную погоду и в глубоких сумерках. 12-кратное увеличение и поле зрения 5,4° (95 м на удалении 1000 м) позволят рассматривать сильно удаленные объекты и области ландшафта без потери качества и четкости картинки на всей рабочей дистанции. Бинокль устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды, часто оказывающихся губительными для оптических приборов (влажность, брызги воды, пыль, грязь), благодаря степени герметизации корпуса – IP67. Прибор даже выдержит кратковременное погружение в водоем на глубину до 1 метра (до 30 минут в стоячей пресной воде). Бинокль подходит для наблюдений при сильном недостатке освещения за счет светосильных объективов с апертурой 56 мм и многослойного просветляющего покрытия, нанесенного на призмы и линзы в конструкции.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 – это полевой бинокль с мощной оптикой, который не подведет вас в сложных условиях наблюдений: в жару и заморозки, в сильный дождь и снегопад, в пасмурную погоду и в глубоких сумерках. 12-кратное увеличение и поле зрения 5,4° (95 м на удалении 1000 м) позволят рассматривать сильно удаленные объекты и области ландшафта без потери качества и четкости картинки на всей рабочей дистанции. Бинокль устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды, часто оказывающихся губительными для оптических приборов (влажность, брызги воды, пыль, грязь), благодаря степени герметизации корпуса – IP67. Прибор даже выдержит кратковременное погружение в водоем на глубину до 1 метра (до 30 минут в стоячей пресной воде). Бинокль подходит для наблюдений при сильном недостатке освещения за счет светосильных объективов с апертурой 56 мм и многослойного просветляющего покрытия, нанесенного на призмы и линзы в конструкции.
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