Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x56 – это полевой бинокль с мощной оптикой, который не подведет вас в сложных условиях наблюдений: в жару и заморозки, в сильный дождь и снегопад, в пасмурную погоду и в глубоких сумерках. 12-кратное увеличение и поле зрения 5,4° (95 м на удалении 1000 м) позволят рассматривать сильно удаленные объекты и области ландшафта без потери качества и четкости картинки на всей рабочей дистанции. Бинокль устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды, часто оказывающихся губительными для оптических приборов (влажность, брызги воды, пыль, грязь), благодаря степени герметизации корпуса – IP67. Прибор даже выдержит кратковременное погружение в водоем на глубину до 1 метра (до 30 минут в стоячей пресной воде). Бинокль подходит для наблюдений при сильном недостатке освещения за счет светосильных объективов с апертурой 56 мм и многослойного просветляющего покрытия, нанесенного на призмы и линзы в конструкции.
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