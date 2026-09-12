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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699022
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Описание товара Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x50
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x50 – высококлассный прибор, который оценят любители и профессионалы за его мощную оптику, качественное изображение и устойчивость к воздействию природных факторов. Эта модель станет отличным помощником при работе в сложных полевых условиях и пригодится любому охотнику, натуралисту, любителю походов и активного отдыха далеко за городом, охраннику и спасателю. Бинокль подходит для работы на дальних и очень дальних дистанциях, для прицельных и обзорных наблюдений – такая универсальность обеспечивается 12-кратным увеличением и полем зрения 5,4° (95 м на удалении 1000 м). Светосильные объективы с апертурой 50 мм и многослойно просветленная оптика (специальное покрытие нанесено и на призмы, и на линзы) помогают вести эффективную работу в глубоких сумерках, в пасмурную погоду и т. д.
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 12x50 – высококлассный прибор, который оценят любители и профессионалы за его мощную оптику, качественное изображение и устойчивость к воздействию природных факторов. Эта модель станет отличным помощником при работе в сложных полевых условиях и пригодится любому охотнику, натуралисту, любителю походов и активного отдыха далеко за городом, охраннику и спасателю. Бинокль подходит для работы на дальних и очень дальних дистанциях, для прицельных и обзорных наблюдений – такая универсальность обеспечивается 12-кратным увеличением и полем зрения 5,4° (95 м на удалении 1000 м). Светосильные объективы с апертурой 50 мм и многослойно просветленная оптика (специальное покрытие нанесено и на призмы, и на линзы) помогают вести эффективную работу в глубоких сумерках, в пасмурную погоду и т. д.
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