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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56

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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56 - фото 2
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56 - фото 3
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56 - фото 4
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
56
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699021
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
56
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х9
Вес, кг.
1.61

Описание товара Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56

Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x56 – надежный инструмент для изучения окружающего мира, наблюдений за фауной и поиска ориентиров на местности вне зависимости от погодных условий и уровня освещенности. Благодаря светосильным объективам с апертурой 56 мм и полностью просветленной оптике биноклем можно пользоваться при пасмурной погоде и в сумерках, не жертвуя качеством картинки – она останется яркой, четкой и реалистичной, а вы не упустите ни одной важной детали. Увеличения 10 крат и поля зрения 6,5° будет достаточно для прицельных наблюдений на средние расстояния и обзорных наблюдений на средне-дальних дистанциях – это окажется особенно удобным для охотников и любителей природы и позволит рассматривать диких животных и следить за их перемещениями с безопасного расстояния.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
56
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x56 – надежный инструмент для изучения окружающего мира, наблюдений за фауной и поиска ориентиров на местности вне зависимости от погодных условий и уровня освещенности. Благодаря светосильным объективам с апертурой 56 мм и полностью просветленной оптике биноклем можно пользоваться при пасмурной погоде и в сумерках, не жертвуя качеством картинки – она останется яркой, четкой и реалистичной, а вы не упустите ни одной важной детали. Увеличения 10 крат и поля зрения 6,5° будет достаточно для прицельных наблюдений на средние расстояния и обзорных наблюдений на средне-дальних дистанциях – это окажется особенно удобным для охотников и любителей природы и позволит рассматривать диких животных и следить за их перемещениями с безопасного расстояния.
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