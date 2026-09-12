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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
56
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699021
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Описание товара Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x56
Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x56 – надежный инструмент для изучения окружающего мира, наблюдений за фауной и поиска ориентиров на местности вне зависимости от погодных условий и уровня освещенности. Благодаря светосильным объективам с апертурой 56 мм и полностью просветленной оптике биноклем можно пользоваться при пасмурной погоде и в сумерках, не жертвуя качеством картинки – она останется яркой, четкой и реалистичной, а вы не упустите ни одной важной детали. Увеличения 10 крат и поля зрения 6,5° будет достаточно для прицельных наблюдений на средние расстояния и обзорных наблюдений на средне-дальних дистанциях – это окажется особенно удобным для охотников и любителей природы и позволит рассматривать диких животных и следить за их перемещениями с безопасного расстояния.
Бинокль Levenhuk Vegas ED 10x56 – надежный инструмент для изучения окружающего мира, наблюдений за фауной и поиска ориентиров на местности вне зависимости от погодных условий и уровня освещенности. Благодаря светосильным объективам с апертурой 56 мм и полностью просветленной оптике биноклем можно пользоваться при пасмурной погоде и в сумерках, не жертвуя качеством картинки – она останется яркой, четкой и реалистичной, а вы не упустите ни одной важной детали. Увеличения 10 крат и поля зрения 6,5° будет достаточно для прицельных наблюдений на средние расстояния и обзорных наблюдений на средне-дальних дистанциях – это окажется особенно удобным для охотников и любителей природы и позволит рассматривать диких животных и следить за их перемещениями с безопасного расстояния.
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