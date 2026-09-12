Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 16x50
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 16x50
Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 16x50 c мощным 16-кратным увеличением и светосильными объективами 50 мм – это надежный инструмент для работы в полевых условиях, который не боится пыли, дождя, грязи и снега, противостоит скачкам температуры и влажности окружающей среды, всегда формирует яркую, светлую, детализированную картинку. Корпус бинокля герметизирован по стандарту IP67, а значит, его работе не навредит даже кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. Внутри бинокль заполнен азотом, задача которого – предотвращать выпадение конденсата на линзах. Levenhuk New Karma PLUS 16x50 – прекрасный выбор для охотников, натуралистов, охранников и спасателей.
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