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Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP

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Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP - фото 1
Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP - фото 2
Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP - фото 3
Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP - фото 1
  • Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP - фото 2
  • Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP - фото 3
  • Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698949
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, г.
825

Описание товара Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP

Перед вами полевой бинокль Bresser TrueView 8x42 WP в водозащищенном корпусе, возможности которого лучше всего раскрываются при наблюдениях за птицами и животными. Он станет отличным помощником на охоте и в походе: поможет выследить дичь, найти оптимальное место для стоянки и проложить путь по неизведанной местности. Модель обладает не только «классическим» увеличением 8 крат, но и широким полем зрения, т. е. одинаково хорошо подходит и для обозревания окрестностей, и для изучения деталей сильно удаленных объектов.

Отзывы о товаре Бинокль Bresser TrueView 8x42 WP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами полевой бинокль Bresser TrueView 8x42 WP в водозащищенном корпусе, возможности которого лучше всего раскрываются при наблюдениях за птицами и животными. Он станет отличным помощником на охоте и в походе: поможет выследить дичь, найти оптимальное место для стоянки и проложить путь по неизведанной местности. Модель обладает не только «классическим» увеличением 8 крат, но и широким полем зрения, т. е. одинаково хорошо подходит и для обозревания окрестностей, и для изучения деталей сильно удаленных объектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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