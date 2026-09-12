Top.Mail.Ru
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 1
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 2
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 3
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 4
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 5
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 6
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 7
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 8
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 9
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 10
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 11
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 12
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 13
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 1
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 2
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 3
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 4
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 5
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 6
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 7
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 8
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 9
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 10
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 11
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 12
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 13
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698945
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Особенности
функции: веревка, компас, свисток, огниво, лупа, фонарик, бинокль, пинцет, сачок, рации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х11
Вес, г.
835

Описание товара Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90

Перед вами набор Levenhuk Discovery Basics EK90, который включает множество предметов для исследования, наблюдения и досуга на природе. С его помощью получится сделать отдых на открытом воздухе более познавательным и интересным. Все предметы можно положить в комплектную сумку-рюкзак и путешествовать с ними как пешком, так и на транспорте.

Отзывы о товаре Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Особенности
функции: веревка, компас, свисток, огниво, лупа, фонарик, бинокль, пинцет, сачок, рации
Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами набор Levenhuk Discovery Basics EK90, который включает множество предметов для исследования, наблюдения и досуга на природе. С его помощью получится сделать отдых на открытом воздухе более познавательным и интересным. Все предметы можно положить в комплектную сумку-рюкзак и путешествовать с ними как пешком, так и на транспорте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...