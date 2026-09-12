Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90
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Характеристики
Тип товара
Наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698945
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы
Особенности
функции: веревка, компас, свисток, огниво, лупа, фонарик, бинокль, пинцет, сачок, рации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х11
Вес, г.
835
Описание товара Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90
Перед вами набор Levenhuk Discovery Basics EK90, который включает множество предметов для исследования, наблюдения и досуга на природе. С его помощью получится сделать отдых на открытом воздухе более познавательным и интересным. Все предметы можно положить в комплектную сумку-рюкзак и путешествовать с ними как пешком, так и на транспорте.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Наборы
Особенности
функции: веревка, компас, свисток, огниво, лупа, фонарик, бинокль, пинцет, сачок, рации
Страна производитель
Китай
Перед вами набор Levenhuk Discovery Basics EK90, который включает множество предметов для исследования, наблюдения и досуга на природе. С его помощью получится сделать отдых на открытом воздухе более познавательным и интересным. Все предметы можно положить в комплектную сумку-рюкзак и путешествовать с ними как пешком, так и на транспорте.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK90 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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