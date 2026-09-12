Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1
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Характеристики
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная/настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Фокусное расстояние объектива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698932
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная/настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Фокусное расстояние объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х11
Вес, г.
350
Описание товара Астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1
Миниатюрный астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 украсит собой интерьер, а в темное время суток возьмет на себя функцию необычного ночника. В комплекте с прибором поставляются 6 сменных проекционных пленок с разными рисунками на космическую тематику. Изображения, формируемые светодиодным проектором, можно наблюдать прямо на стенах или потолке комнаты. Планетарий оснащен таймером, что очень удобно при запуске проекций перед сном.
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Бренд
Тип товара
Астропланетарии
Тип телескопа
астропланетарий
Установка
напольная/настольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Фокусное расстояние объектива
0
Страна производитель
Китай
Миниатюрный астропланетарий Levenhuk LabZZ Star Sky P1 украсит собой интерьер, а в темное время суток возьмет на себя функцию необычного ночника. В комплекте с прибором поставляются 6 сменных проекционных пленок с разными рисунками на космическую тематику. Изображения, формируемые светодиодным проектором, можно наблюдать прямо на стенах или потолке комнаты. Планетарий оснащен таймером, что очень удобно при запуске проекций перед сном.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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