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Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959)

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Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 1
Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 2
Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 3
Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 4
Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 5
Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 6
Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 7
Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 8
Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 9
Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 10
Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 1
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 2
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 3
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 4
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 5
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 6
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 7
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 8
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 9
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 10
  • Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697844
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Характеристики

Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х8
Вес, г.
480

Описание товара Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959)

Детям, которые увлекаются динозаврами и крутыми автомобилями, понравится этот коллекционный игровой набор Лего «Мир Юрского периода» Поиск трицератопса (76959). Великолепная подарочная игрушка для детей в возрасте от 8 лет и старше. Она включает в себя достоверно детализированный Ford Explorer из Парка Юрского периода с элементом бортовой навигационной системы для отслеживания динозавров и местом для двух минифигурок — доктора Элли Сэттлер и Яна Малкольма. В набор также входит подвижный трицератопс, сборная куча экскрементов динозавров с ядовитой ягодой внутри и лопата, чтобы дети могли разыграть знаменитую сцену из Парка Юрского периода, которая вдохновила набор. Дети могут наслаждаться простым и интуитивно понятным приключением по конструированию с помощью приложения LEGO Builder. Здесь они могут увеличивать и вращать модели в 3D, сохранять наборы и отслеживать их прогресс. Есть наборы LEGO Jurassic World, которые понравятся поклонникам всех возрастов, хотят ли они воссоздать культовые сцены из фильмов и мультсериалов или просто собрать и показать коллекционные модели.

Отзывы о товаре Конструктор Lego J.W. Исследования трицератопса (76959)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Описание
Детям, которые увлекаются динозаврами и крутыми автомобилями, понравится этот коллекционный игровой набор Лего «Мир Юрского периода» Поиск трицератопса (76959). Великолепная подарочная игрушка для детей в возрасте от 8 лет и старше. Она включает в себя достоверно детализированный Ford Explorer из Парка Юрского периода с элементом бортовой навигационной системы для отслеживания динозавров и местом для двух минифигурок — доктора Элли Сэттлер и Яна Малкольма. В набор также входит подвижный трицератопс, сборная куча экскрементов динозавров с ядовитой ягодой внутри и лопата, чтобы дети могли разыграть знаменитую сцену из Парка Юрского периода, которая вдохновила набор. Дети могут наслаждаться простым и интуитивно понятным приключением по конструированию с помощью приложения LEGO Builder. Здесь они могут увеличивать и вращать модели в 3D, сохранять наборы и отслеживать их прогресс. Есть наборы LEGO Jurassic World, которые понравятся поклонникам всех возрастов, хотят ли они воссоздать культовые сцены из фильмов и мультсериалов или просто собрать и показать коллекционные модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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