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Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт)

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Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 1
Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 2
Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 3
Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 4
Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 5
Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 6
Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 7
Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетки
  • Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 1
  • Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 2
  • Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 3
  • Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 4
  • Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 5
  • Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 6
  • Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 7
  • Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697203
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Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Фен-щетки
Размеры в упаковке, см
25х19х7
Вес, г.
484

Описание товара Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт)

Фен-щетка представляет собой многофункциональное устройство, с помощью которого обеспечивается одновременная сушка и укладка локонов.

Отзывы о товаре Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Фен-щетки
Описание
Фен-щетка представляет собой многофункциональное устройство, с помощью которого обеспечивается одновременная сушка и укладка локонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен-расческа ENERGY EN-824 (550Вт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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