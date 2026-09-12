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Характеристики
Тип товара
Датчик температуры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 170 руб.
1 540
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696692
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Описание товара Датчик температуры и влажности HOMMYN THS30ZB
Измеряет точную температуру и влажность в помещении и передает данные в приложение Hommyn в реальном времени по беспроводному протоколу Zigbee 3.0. Датчик полностью автономен и эргономичен, работает от батарейки CR2032. Установите его в месте, где необходимо измерять и поддерживать точные параметры климата. При использовании в связке с бытовым прибором по умному сценарию, установите датчик на некотором расстоянии от прибора, для более точного измерения показателей во всем помещении, а в приложении настройте ориентир приборов по фактическим параметрам датчика. Работа приборов будет эффективнее и экономичнее. Для подключения устройства к приложению требуется Zigbee хаб Hommyn.
Измеряет точную температуру и влажность в помещении и передает данные в приложение Hommyn в реальном времени по беспроводному протоколу Zigbee 3.0. Датчик полностью автономен и эргономичен, работает от батарейки CR2032. Установите его в месте, где необходимо измерять и поддерживать точные параметры климата. При использовании в связке с бытовым прибором по умному сценарию, установите датчик на некотором расстоянии от прибора, для более точного измерения показателей во всем помещении, а в приложении настройте ориентир приборов по фактическим параметрам датчика. Работа приборов будет эффективнее и экономичнее. Для подключения устройства к приложению требуется Zigbee хаб Hommyn.
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