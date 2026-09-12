Мат Electrolux EMSM 2-150-9 (комплект теплого пола)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%24 480 руб. 32 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696688
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
3.89
Описание товара Мат Electrolux EMSM 2-150-9 (комплект теплого пола)
Мат Electrolux EMSM 2-150-9 НС-1105908 cерии MULTI SIZE MAT – сверхтонкий нагревательный мат на эластичной основе. Уникальная растягивающаяся конструкция позволяет изменять длину мата в диапазоне от 10% до 35% от первоначальной, тем самым варьируя площадь обогрева и мощность мата от 150 Вт/м? до 111 Вт/м?. Укладывается под любые напольные покрытия, в том числе деревянные.
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Мат Electrolux EMSM 2-150-9 НС-1105908 cерии MULTI SIZE MAT – сверхтонкий нагревательный мат на эластичной основе. Уникальная растягивающаяся конструкция позволяет изменять длину мата в диапазоне от 10% до 35% от первоначальной, тем самым варьируя площадь обогрева и мощность мата от 150 Вт/м? до 111 Вт/м?. Укладывается под любые напольные покрытия, в том числе деревянные.
Мат Electrolux EMSM 2-150-9 (комплект теплого пола) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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