Тепловентилятор Ballu BHP-MW2-15

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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
54 000 руб.
71 250
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696646
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Специализированная серия подвесных электрических промышленных тепловентиляторов MW2 разработана для стационарного отопления помещений без подключения к теплосети: складских, коммерческих и промышленных помещений. Повышенная пылевлагозащита IP54 позволяет использовать приборы во влажных помещениях и на открытых площадках без навеса. Благодаря поворотному кронштейну, входящему в комплект поставки, угол обдува тепловентилятора можно регулировать в двух плоскостях. Новая конструкция передней решетки более равномерно распределяет выходящий поток воздуха. Тепловентиляторы комплектуются цифровым пультом управления BRC-D с возможностью подключения и управления по ModBUS до 64 приборов. Кабель управления (3 метра) в комплекте с пультом.
Специализированная серия подвесных электрических промышленных тепловентиляторов MW2 разработана для стационарного отопления помещений без подключения к теплосети: складских, коммерческих и промышленных помещений. Повышенная пылевлагозащита IP54 позволяет использовать приборы во влажных помещениях и на открытых площадках без навеса. Благодаря поворотному кронштейну, входящему в комплект поставки, угол обдува тепловентилятора можно регулировать в двух плоскостях. Новая конструкция передней решетки более равномерно распределяет выходящий поток воздуха. Тепловентиляторы комплектуются цифровым пультом управления BRC-D с возможностью подключения и управления по ModBUS до 64 приборов. Кабель управления (3 метра) в комплекте с пультом.
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