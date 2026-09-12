Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-VELA
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуады для обогревателей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%5 940 руб. 7 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696623
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуады для обогревателей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х48х45
Вес, г.
500
Описание товара Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-VELA
Чехол защитный Ballu BOGH-P для уличных газовых обогревателей серии VELA способен продлить срок службы вашего инфракрасного газового обогревателя BALLU BOGH-16/18. Также чехол BOGH-P помогает сохранить обогревателю презентабельный внешний вид. Отличительной чертой защитного чехла Ballu BOGH-P для уличных газовых обогревателей является немаркий зеленый цвет. Чехол BOGH-P обладает высокой прочностью, благодаря чему исключается любое механическое повреждение Вашего инфракрасного газового обогревателя.
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Чехол защитный Ballu BOGH-P для уличных газовых обогревателей серии VELA способен продлить срок службы вашего инфракрасного газового обогревателя BALLU BOGH-16/18. Также чехол BOGH-P помогает сохранить обогревателю презентабельный внешний вид. Отличительной чертой защитного чехла Ballu BOGH-P для уличных газовых обогревателей является немаркий зеленый цвет. Чехол BOGH-P обладает высокой прочностью, благодаря чему исключается любое механическое повреждение Вашего инфракрасного газового обогревателя.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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