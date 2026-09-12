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Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов

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Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 1
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 2
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 3
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 4
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 5
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 6
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 7
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 8
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 9
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 10
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 11
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 12
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 13
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 14
Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
35 °С
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
85
Макс. производительность охлаждения, кВт
8.5
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим вентиляции
да
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 1
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 2
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 3
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 4
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 5
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 6
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 7
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 8
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 9
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 10
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 11
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 12
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 13
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 14
  • Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
356 400 руб.  470 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696526
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
35 °С
Цвет корпуса
черный
Комплектация
Воздуховод для вывода горячего воздуха, Шасси, Шланг для удаления конденсата в комплекте
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
85
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
400
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
0.5
Макс. уровень шума, дБ
65
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
8.5
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Номинальный ток, A
7
Напряжение электропитания, В
380
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
82
Высота внутреннего блока, см
106
Глубина внутреннего блока, см
103
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1.16х0.95
Вес, кг.
180

Описание товара Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов

Модель промышленного мобильного кондиционера BGK8E предназначена для охлаждения помещений площадью до 85 м кв. Уникальной особенностью прибора является возможность подержания низких температур: 0 – 18 С в режиме SPOT COOL и 18 – 35 С в режиме ROOM COOL. Кондиционеры используются на производственных площадках, в мастерских и горячих цехах – приборы способны работать при температуре до +45 С. Прочный металлический корпус и надежные шасси позволяют использовать прибор в самых экстремальных условиях. Такие приборы также могут быть использованы для точечного охлаждения оборудования в период пиковых нагрузок при работе в жаркое время. Технология SPOT COOL – гибкие воздуховоды-направляющие вращающиеся на 180 градусов позволяют точечно подавать холодный воздух в необходимое место. Надежный компрессор TOSHIBA защищен от перегрузок и обеспечивает стабильную работу даже при скачках напряжения в сети. Также, с помощью функции Авторестарт, прибор сможет восстановить прежние параметры работы даже при отключении электроэнергии.

Отзывы о товаре Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
35 °С
Цвет корпуса
черный
Комплектация
Воздуховод для вывода горячего воздуха, Шасси, Шланг для удаления конденсата в комплекте
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
85
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
400
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
0.5
Макс. уровень шума, дБ
65
Режим защиты от замерзания
Да
Развернуть
Макс. производительность охлаждения, кВт
8.5
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Номинальный ток, A
7
Напряжение электропитания, В
380
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
82
Высота внутреннего блока, см
106
Глубина внутреннего блока, см
103
Страна производитель
Китай
Описание
Модель промышленного мобильного кондиционера BGK8E предназначена для охлаждения помещений площадью до 85 м кв. Уникальной особенностью прибора является возможность подержания низких температур: 0 – 18 С в режиме SPOT COOL и 18 – 35 С в режиме ROOM COOL. Кондиционеры используются на производственных площадках, в мастерских и горячих цехах – приборы способны работать при температуре до +45 С. Прочный металлический корпус и надежные шасси позволяют использовать прибор в самых экстремальных условиях. Такие приборы также могут быть использованы для точечного охлаждения оборудования в период пиковых нагрузок при работе в жаркое время. Технология SPOT COOL – гибкие воздуховоды-направляющие вращающиеся на 180 градусов позволяют точечно подавать холодный воздух в необходимое место. Надежный компрессор TOSHIBA защищен от перегрузок и обеспечивает стабильную работу даже при скачках напряжения в сети. Также, с помощью функции Авторестарт, прибор сможет восстановить прежние параметры работы даже при отключении электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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