Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов
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Характеристики
Описание товара Кондиционер промышленный мобильный Ballu BGK8E с комплектом воздухоотводов
Модель промышленного мобильного кондиционера BGK8E предназначена для охлаждения помещений площадью до 85 м кв. Уникальной особенностью прибора является возможность подержания низких температур: 0 – 18 С в режиме SPOT COOL и 18 – 35 С в режиме ROOM COOL. Кондиционеры используются на производственных площадках, в мастерских и горячих цехах – приборы способны работать при температуре до +45 С. Прочный металлический корпус и надежные шасси позволяют использовать прибор в самых экстремальных условиях. Такие приборы также могут быть использованы для точечного охлаждения оборудования в период пиковых нагрузок при работе в жаркое время. Технология SPOT COOL – гибкие воздуховоды-направляющие вращающиеся на 180 градусов позволяют точечно подавать холодный воздух в необходимое место. Надежный компрессор TOSHIBA защищен от перегрузок и обеспечивает стабильную работу даже при скачках напряжения в сети. Также, с помощью функции Авторестарт, прибор сможет восстановить прежние параметры работы даже при отключении электроэнергии.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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