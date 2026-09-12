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Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный

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Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 1
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 2
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 3
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 4
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 5
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 6
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 7
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 8
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 9
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 10
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 11
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 12
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 13
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 14
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 15
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 16
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 17
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 18
Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
10
Диапазон измерений, промилле
0.00 ~ 2.5 ‰
Индикация
визуальная
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 1
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 2
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 3
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 4
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 5
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 6
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 7
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 8
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 9
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 10
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 11
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 12
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 13
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 14
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 15
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 16
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 17
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 18
  • Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693271
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Характеристики

Бренд
Inspector
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
10
Диапазон измерений, промилле
0.00 ~ 2.5 ‰
Индикация
визуальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
100

Описание товара Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный

Профессиональный алкотестер INSPECTOR AT1100 с высокой точностью измерений. Устройство предназначено как для корпоративного, так и для индивидуального использования. Устройство производит измерение уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи электрохимического сенсора премиум-класса, имеет датчик загрязнения, способно показывать результат в 4-х единицах измерений, контролировать внешние условия окружающий среды для получения достоверных данных, строить график последних тестов и хранить до 100 последних результатов.

Отзывы о товаре Алкотестер Inspector AT1100 электрохимический черный




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Характеристики
Бренд
Inspector
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
10
Диапазон измерений, промилле
0.00 ~ 2.5 ‰
Индикация
визуальная
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный алкотестер INSPECTOR AT1100 с высокой точностью измерений. Устройство предназначено как для корпоративного, так и для индивидуального использования. Устройство производит измерение уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи электрохимического сенсора премиум-класса, имеет датчик загрязнения, способно показывать результат в 4-х единицах измерений, контролировать внешние условия окружающий среды для получения достоверных данных, строить график последних тестов и хранить до 100 последних результатов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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