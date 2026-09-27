Top.Mail.Ru
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 1
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 2
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 3
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 4
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 5
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 6
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 7
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
  • Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 1
  • Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 2
  • Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 3
  • Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 4
  • Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 5
  • Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 6
  • Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 7
  • Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 710 руб. 
Начислим 1248 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1)
13 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
гриль, съемные двусторонние пластины с гладкой и рифленой поверхностью, документация, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
1.04
Функции и особенности
Защита от перегрева, вертикальное хранение, барбекю-режим с раскрытием на 180°
Индикаторы
цифровой дисплей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х22
Вес, кг.
9.4

Описание товара Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1)

Гриль-пресс Leonord le-1723 3 в 1 105815 предназначен для приготовления еды. Благодаря равномерному распределению температуры еда хорошо прогревается, что ускоряет готовку. Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков. За счет высокой прочности прослужит долго.

Отзывы о товаре Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Комплектация
гриль, съемные двусторонние пластины с гладкой и рифленой поверхностью, документация, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Развернуть
Расположение нагревательного элемента
снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
1.04
Функции и особенности
Защита от перегрева, вертикальное хранение, барбекю-режим с раскрытием на 180°
Индикаторы
цифровой дисплей
Страна производитель
Китай
Описание
Гриль-пресс Leonord le-1723 3 в 1 105815 предназначен для приготовления еды. Благодаря равномерному распределению температуры еда хорошо прогревается, что ускоряет готовку. Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков. За счет высокой прочности прослужит долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1) - данный товар вы можете купить по цене 13710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...