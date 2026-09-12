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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25+
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
94 030 руб.
139 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692921
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BZSCCAU) Серый
Смартфон Samsung Galaxy S25+ сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. Функции искусственного интеллекта Galaxy AI: • «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото • «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создаёт тематическое видео, например, с вашим питомцем. • «Генератор текста» быстро создаёт тексты на любую заданную тему — легко и удобно. • «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Камера для яркого и насыщенного контента: Основная камера 50 МП, обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 МП, идеален для съёмки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 МП, захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 МП: создаёт выразительные селфи даже при слабом освещении. Производительность и удобство: Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6,7" Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Лёгкий и изящный корпус весом всего 190 г. Samsung Galaxy S25+ – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни!
Смартфон Samsung Galaxy S25+ сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. Функции искусственного интеллекта Galaxy AI: • «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото • «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создаёт тематическое видео, например, с вашим питомцем. • «Генератор текста» быстро создаёт тексты на любую заданную тему — легко и удобно. • «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Камера для яркого и насыщенного контента: Основная камера 50 МП, обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 МП, идеален для съёмки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 МП, захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 МП: создаёт выразительные селфи даже при слабом освещении. Производительность и удобство: Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6,7" Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Лёгкий и изящный корпус весом всего 190 г. Samsung Galaxy S25+ – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни!
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BZSCCAU) Серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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