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Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
270
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692758
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Описание товара Портативная акустика JBL Authentics 500 черный
Портативная акустическая система JBL представляет собой надежное и мощное устройство для высококачественного звучания в любых условиях. Эта колонка обладает мощностью 270 Вт и поддерживает звук в формате 2.1, что обеспечивает насыщенное и объемное воспроизведение аудио. Она оснащена тремя полосами AC, что способствует более точной передачи звука.
Благодаря актуальной версии Bluetooth v5.3, устройство обеспечивает стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами, а также подключение через USB для еще большего удобства. Высокочастотный динамик диаметром 25 мм и низкочастотный динамик 165 мм гарантируют детализированное и глубокое звучание.
Акустическая система изготовлена из прочного пластика в элегантном черном цвете, что делает ее стильным дополнением к любому интерьеру. Несмотря на свой внушительный вес в 7,8 кг, колонка остается портативной и удобной для перемещения благодаря питанию от сети.
Бренд JBL известен своим качественным и надежным продуктом, и эта модель не является исключением. Хотя ЖК-дисплей отсутствует, управление устройством остается интуитивно понятным и простым. Эта колонка станет отличным выбором для любителей мощного звука и безупречной функциональности.
Портативная акустическая система JBL представляет собой надежное и мощное устройство для высококачественного звучания в любых условиях. Эта колонка обладает мощностью 270 Вт и поддерживает звук в формате 2.1, что обеспечивает насыщенное и объемное воспроизведение аудио. Она оснащена тремя полосами AC, что способствует более точной передачи звука.
Благодаря актуальной версии Bluetooth v5.3, устройство обеспечивает стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами, а также подключение через USB для еще большего удобства. Высокочастотный динамик диаметром 25 мм и низкочастотный динамик 165 мм гарантируют детализированное и глубокое звучание.
Акустическая система изготовлена из прочного пластика в элегантном черном цвете, что делает ее стильным дополнением к любому интерьеру. Несмотря на свой внушительный вес в 7,8 кг, колонка остается портативной и удобной для перемещения благодаря питанию от сети.
Бренд JBL известен своим качественным и надежным продуктом, и эта модель не является исключением. Хотя ЖК-дисплей отсутствует, управление устройством остается интуитивно понятным и простым. Эта колонка станет отличным выбором для любителей мощного звука и безупречной функциональности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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