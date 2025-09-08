Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini
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Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%10 150 руб. 12 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691643
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
13.9
Материал
пластик, силикон
Назначение
для тела, для голеней, для плеч, для ног, для бедер, для поясницы
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Функции и режимы
автоотключение, регулировка скорости, регулировка интенсивности массажа
Ширина, см
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х7
Вес, г.
500
Описание товара Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini
Массажер Xiaomi Massage Gun Mini позволяет выполнять перкуссионный массаж. Благодаря глубокому ударному воздействию рабочей головки он помогает снять мышечные боли и напряжение, устраняет сдавленные нервные окончания, восстанавливает кровообращение в проблемных местах, способствует выведению токсичных веществ из организма. Данная модель оснащена тремя режимами и таймером до 15 минут. В комплекте поставляются насадки плоской, круглой и U-образной формы. Автономная работа массажера Xiaomi Massage Gun Mini осуществляется от аккумулятора.
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Бренд
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
13.9
Материал
пластик, силикон
Назначение
для тела, для голеней, для плеч, для ног, для бедер, для поясницы
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Функции и режимы
автоотключение, регулировка скорости, регулировка интенсивности массажа
Ширина, см
4.5
Страна производитель
Китай
Массажер Xiaomi Massage Gun Mini позволяет выполнять перкуссионный массаж. Благодаря глубокому ударному воздействию рабочей головки он помогает снять мышечные боли и напряжение, устраняет сдавленные нервные окончания, восстанавливает кровообращение в проблемных местах, способствует выведению токсичных веществ из организма. Данная модель оснащена тремя режимами и таймером до 15 минут. В комплекте поставляются насадки плоской, круглой и U-образной формы. Автономная работа массажера Xiaomi Massage Gun Mini осуществляется от аккумулятора.
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Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь этим массажером около года, идеальный помощник, мышцы разминает на ура, после тяжёлого рабочего дня спасаемся с парнем только им, спасибо большое продавцу за такой качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Хороший перкуссионный аппарат, по мощности слабоват для пробивки крупных мышц
Достоинства:
Комментарий:
Устроился на физически тяжелую работу, ноги к концу смены горят огнем. И эта штуковина очень хорошо их обрабатывает, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок, всё отлично, именниница счастлива!
Достоинства:
Комментарий:
Классная вещь, качественно собранная и эффективная
Достоинства:
Комментарий:
отличный массажер,компактный,немного режимов,и заряжается от type c
Достоинства:
Комментарий:
Купили на подарок, ориентировались на отзывы, пока не пробовали в работе
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающая вещь для все семьи, а нас 5 самой маленькой 2 года!))
Достоинства:
Комментарий:
Увидела у племянника и решила купить дочке в подарок.После применения напишу отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Не тяжёлый. Работает. Индикатора уровеня заряда нет. Инструкция на китайском языке.
Достоинства:
Комментарий:
с задачей справляется. посмотрю в дальнейшем действии его работы
Достоинства:
Комментарий:
Совсем не ожидала, что это такая замечательная вещь. Но есть один минус. Самостоятельно делать массаж не очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, от массажа хороший прогрев, нет мешочки для хранения, долго держит заряд не надо переживать по поводу ежедневной зарядки, если куда берёшь вряд ли придётся вообще заряжать, зарядка юсби тип С.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный массажер, 3 скорости и 2 насадки, легкий, компактный-ношу с собой на тренировки.
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок, понравился, единственное в комплекте не было мешочка, снизили звезду за это
Достоинства:
Комментарий:
Не понятно было какая модель придёт, в описании одна, в хар-ах другая, в отзывах третья. Но пришла которая и должна) У меня всё хорошо было упаковано, всё целое итп, я доволен )
Достоинства:
Комментарий:
Исходя из опыта использования большого и маленького, если выбираете какой взять- берите большой. Он мощней и лучше прорабатывает. Имейте ввиду, что инструкция на китайском и нет зарядного блока (type-c)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный массажер, покупала мужу в подарок, он доволен
Достоинства:
Комментарий:
Купил и вроде не знаю зачем, но вещь рабочая маленькая но достаточно мощная
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок мужу , говорит, что лучшего подарка ему в жизни не дарили , он у меня спортсмен , толк знает , смело берите
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой массажер, брали на подарок маме. Очень легкий, работает от аккумулятора, нет привязки к проводам, по ощущениям- !
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая покупка в этом году. Компактный и достаточно мощный.
Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь этим массажером около года, идеальный помощник, мышцы разминает на ура, после тяжёлого рабочего дня спасаемся с парнем только им, спасибо большое продавцу за такой качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Хороший перкуссионный аппарат, по мощности слабоват для пробивки крупных мышц
Достоинства:
Комментарий:
Устроился на физически тяжелую работу, ноги к концу смены горят огнем. И эта штуковина очень хорошо их обрабатывает, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок, всё отлично, именниница счастлива!
Достоинства:
Комментарий:
Классная вещь, качественно собранная и эффективная
Достоинства:
Комментарий:
отличный массажер,компактный,немного режимов,и заряжается от type c
Достоинства:
Комментарий:
Купили на подарок, ориентировались на отзывы, пока не пробовали в работе
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающая вещь для все семьи, а нас 5 самой маленькой 2 года!))
Достоинства:
Комментарий:
Увидела у племянника и решила купить дочке в подарок.После применения напишу отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Не тяжёлый. Работает. Индикатора уровеня заряда нет. Инструкция на китайском языке.
Достоинства:
Комментарий:
с задачей справляется. посмотрю в дальнейшем действии его работы
Достоинства:
Комментарий:
Совсем не ожидала, что это такая замечательная вещь. Но есть один минус. Самостоятельно делать массаж не очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, от массажа хороший прогрев, нет мешочки для хранения, долго держит заряд не надо переживать по поводу ежедневной зарядки, если куда берёшь вряд ли придётся вообще заряжать, зарядка юсби тип С.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный массажер, 3 скорости и 2 насадки, легкий, компактный-ношу с собой на тренировки.
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок, понравился, единственное в комплекте не было мешочка, снизили звезду за это
Достоинства:
Комментарий:
Не понятно было какая модель придёт, в описании одна, в хар-ах другая, в отзывах третья. Но пришла которая и должна) У меня всё хорошо было упаковано, всё целое итп, я доволен )
Достоинства:
Комментарий:
Исходя из опыта использования большого и маленького, если выбираете какой взять- берите большой. Он мощней и лучше прорабатывает. Имейте ввиду, что инструкция на китайском и нет зарядного блока (type-c)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный массажер, покупала мужу в подарок, он доволен
Достоинства:
Комментарий:
Купил и вроде не знаю зачем, но вещь рабочая маленькая но достаточно мощная
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок мужу , говорит, что лучшего подарка ему в жизни не дарили , он у меня спортсмен , толк знает , смело берите
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой массажер, брали на подарок маме. Очень легкий, работает от аккумулятора, нет привязки к проводам, по ощущениям- !
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая покупка в этом году. Компактный и достаточно мощный.