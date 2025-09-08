Top.Mail.Ru
Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini

22 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото 1
Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото 2
Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото 3
Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото 4
Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
  • Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото 1
  • Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото 2
  • Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото 3
  • Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото 4
  • Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
10 150 руб.  12 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691643
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
13.9
Материал
пластик, силикон
Назначение
для тела, для голеней, для плеч, для ног, для бедер, для поясницы
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Функции и режимы
автоотключение, регулировка скорости, регулировка интенсивности массажа
Ширина, см
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х7
Вес, г.
500

Описание товара Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini

Массажер Xiaomi Massage Gun Mini позволяет выполнять перкуссионный массаж. Благодаря глубокому ударному воздействию рабочей головки он помогает снять мышечные боли и напряжение, устраняет сдавленные нервные окончания, восстанавливает кровообращение в проблемных местах, способствует выведению токсичных веществ из организма. Данная модель оснащена тремя режимами и таймером до 15 минут. В комплекте поставляются насадки плоской, круглой и U-образной формы. Автономная работа массажера Xiaomi Massage Gun Mini осуществляется от аккумулятора.

Отзывы о товаре Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Елизавета д.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь этим массажером около года, идеальный помощник, мышцы разминает на ура, после тяжёлого рабочего дня спасаемся с парнем только им, спасибо большое продавцу за такой качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший перкуссионный аппарат, по мощности слабоват для пробивки крупных мышц
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Устроился на физически тяжелую работу, ноги к концу смены горят огнем. И эта штуковина очень хорошо их обрабатывает, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок, всё отлично, именниница счастлива!
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная вещь, качественно собранная и эффективная
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный массажер,компактный,немного режимов,и заряжается от type c
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Дарина П.

Достоинства:


Комментарий:
Купили на подарок, ориентировались на отзывы, пока не пробовали в работе
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Никита Р.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающая вещь для все семьи, а нас 5 самой маленькой 2 года!))
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Наиля Х.

Достоинства:


Комментарий:
Увидела у племянника и решила купить дочке в подарок.После применения напишу отзыв
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Не тяжёлый. Работает. Индикатора уровеня заряда нет. Инструкция на китайском языке.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Надежда О.

Достоинства:


Комментарий:
с задачей справляется. посмотрю в дальнейшем действии его работы
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Юлия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Совсем не ожидала, что это такая замечательная вещь. Но есть один минус. Самостоятельно делать массаж не очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Гришунин Георгий

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, от массажа хороший прогрев, нет мешочки для хранения, долго держит заряд не надо переживать по поводу ежедневной зарядки, если куда берёшь вряд ли придётся вообще заряжать, зарядка юсби тип С.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Лидия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный массажер, 3 скорости и 2 насадки, легкий, компактный-ношу с собой на тренировки.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок, понравился, единственное в комплекте не было мешочка, снизили звезду за это
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не понятно было какая модель придёт, в описании одна, в хар-ах другая, в отзывах третья. Но пришла которая и должна) У меня всё хорошо было упаковано, всё целое итп, я доволен )
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Артём Г.

Достоинства:


Комментарий:
Исходя из опыта использования большого и маленького, если выбираете какой взять- берите большой. Он мощней и лучше прорабатывает. Имейте ввиду, что инструкция на китайском и нет зарядного блока (type-c)
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Валентина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный массажер, покупала мужу в подарок, он доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил и вроде не знаю зачем, но вещь рабочая маленькая но достаточно мощная
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок мужу , говорит, что лучшего подарка ему в жизни не дарили , он у меня спортсмен , толк знает , смело берите
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой массажер, брали на подарок маме. Очень легкий, работает от аккумулятора, нет привязки к проводам, по ощущениям- !
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Даулет Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая покупка в этом году. Компактный и достаточно мощный.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
13.9
Материал
пластик, силикон
Назначение
для тела, для голеней, для плеч, для ног, для бедер, для поясницы
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Функции и режимы
автоотключение, регулировка скорости, регулировка интенсивности массажа
Ширина, см
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Массажер Xiaomi Massage Gun Mini позволяет выполнять перкуссионный массаж. Благодаря глубокому ударному воздействию рабочей головки он помогает снять мышечные боли и напряжение, устраняет сдавленные нервные окончания, восстанавливает кровообращение в проблемных местах, способствует выведению токсичных веществ из организма. Данная модель оснащена тремя режимами и таймером до 15 минут. В комплекте поставляются насадки плоской, круглой и U-образной формы. Автономная работа массажера Xiaomi Massage Gun Mini осуществляется от аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Елизавета д.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь этим массажером около года, идеальный помощник, мышцы разминает на ура, после тяжёлого рабочего дня спасаемся с парнем только им, спасибо большое продавцу за такой качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший перкуссионный аппарат, по мощности слабоват для пробивки крупных мышц
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Устроился на физически тяжелую работу, ноги к концу смены горят огнем. И эта штуковина очень хорошо их обрабатывает, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок, всё отлично, именниница счастлива!
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная вещь, качественно собранная и эффективная
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный массажер,компактный,немного режимов,и заряжается от type c
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Дарина П.

Достоинства:


Комментарий:
Купили на подарок, ориентировались на отзывы, пока не пробовали в работе
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Никита Р.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающая вещь для все семьи, а нас 5 самой маленькой 2 года!))
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Наиля Х.

Достоинства:


Комментарий:
Увидела у племянника и решила купить дочке в подарок.После применения напишу отзыв
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Не тяжёлый. Работает. Индикатора уровеня заряда нет. Инструкция на китайском языке.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Надежда О.

Достоинства:


Комментарий:
с задачей справляется. посмотрю в дальнейшем действии его работы
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Юлия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Совсем не ожидала, что это такая замечательная вещь. Но есть один минус. Самостоятельно делать массаж не очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Гришунин Георгий

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, от массажа хороший прогрев, нет мешочки для хранения, долго держит заряд не надо переживать по поводу ежедневной зарядки, если куда берёшь вряд ли придётся вообще заряжать, зарядка юсби тип С.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Лидия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный массажер, 3 скорости и 2 насадки, легкий, компактный-ношу с собой на тренировки.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок, понравился, единственное в комплекте не было мешочка, снизили звезду за это
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не понятно было какая модель придёт, в описании одна, в хар-ах другая, в отзывах третья. Но пришла которая и должна) У меня всё хорошо было упаковано, всё целое итп, я доволен )
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Артём Г.

Достоинства:


Комментарий:
Исходя из опыта использования большого и маленького, если выбираете какой взять- берите большой. Он мощней и лучше прорабатывает. Имейте ввиду, что инструкция на китайском и нет зарядного блока (type-c)
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Валентина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный массажер, покупала мужу в подарок, он доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил и вроде не знаю зачем, но вещь рабочая маленькая но достаточно мощная
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок мужу , говорит, что лучшего подарка ему в жизни не дарили , он у меня спортсмен , толк знает , смело берите
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой массажер, брали на подарок маме. Очень легкий, работает от аккумулятора, нет привязки к проводам, по ощущениям- !
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Даулет Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая покупка в этом году. Компактный и достаточно мощный.


Перкуссионный массажер Xiaomi Massage Gun Mini - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...