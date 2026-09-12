Гравировальная машина Ryobi 18В RRTS18-0A35 5133005637
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Характеристики
Тип товара
Гравер
Пылесборник
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691487
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гравер
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Макс. диаметр патрона, мм
3.2 мм
Макс. частота вращения шпинделя
35000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х16
Вес, кг.
1.85
Описание товара Гравировальная машина Ryobi 18В RRTS18-0A35 5133005637
Аккумуляторный гравер RYOBI RRTS18-0A35 — предназначен для резки, шлифовки, зачистки и множества других разнообразных работ. Узкий вытянутый корпус и регулируемая скорость позволяют максимально контролировать инструмент и работать с широким спектром различных материалов. Внимание! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
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Бренд
Тип товара
Гравер
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Макс. диаметр патрона, мм
3.2 мм
Макс. частота вращения шпинделя
35000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный гравер RYOBI RRTS18-0A35 — предназначен для резки, шлифовки, зачистки и множества других разнообразных работ. Узкий вытянутый корпус и регулируемая скорость позволяют максимально контролировать инструмент и работать с широким спектром различных материалов. Внимание! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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