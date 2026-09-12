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Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм)

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Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) - фото 1
Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) - фото 2
Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) - фото 3
Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) - фото 4
Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронный унитаз-биде
  • Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) - фото 1
  • Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) - фото 2
  • Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) - фото 3
  • Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) - фото 4
  • Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
79 990 руб.  124 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691466
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Характеристики

Бренд
Timo
Тип товара
Электронный унитаз-биде
Цвет
белый
Ширина, см
40
Длина, см
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х54х40
Вес, кг.
42.5

Описание товара Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм)

Электронный унитаз-биде Timo TE-721 — это премиальное сантехническое устройство «умного» дома, сочетающее в себе функции классического унитаза и автоматического биде с электронным управлением. Модель имеет напольную/приставную конструкцию, овальную форму и горизонтальный выпуск (в стену).



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Электронный унитаз-биде TIMO ТЕ-721 (690х400х540 мм)




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Характеристики
Бренд
Timo
Тип товара
Электронный унитаз-биде
Цвет
белый
Ширина, см
40
Длина, см
69
Страна производитель
Китай
Описание
Электронный унитаз-биде Timo TE-721 — это премиальное сантехническое устройство «умного» дома, сочетающее в себе функции классического унитаза и автоматического биде с электронным управлением. Модель имеет напольную/приставную конструкцию, овальную форму и горизонтальный выпуск (в стену).


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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