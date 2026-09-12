Штора для ванной Haiba лес (HB74060)
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Характеристики
Тип товара
Штора для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691452
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штора для ванной
Высота, см
180
Длина, м
180
Комплектация
штора, кольца, упаковка
Материал
полиэстер
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х1800х1800
Габаритные размеры), см
180х180х180
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х34
Вес, г.
440
Описание товара Штора для ванной Haiba лес (HB74060)
Штора для ванной Haiba. Исполнена из высококачественного полиэстера - экологически чистый и приятный на ощупь материал.
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Бренд
Тип товара
Штора для ванной
Высота, см
180
Длина, м
180
Комплектация
штора, кольца, упаковка
Материал
полиэстер
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х1800х1800
Габаритные размеры), см
180х180х180
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
180
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Страна производитель
Китай
Штора для ванной Haiba. Исполнена из высококачественного полиэстера - экологически чистый и приятный на ощупь материал.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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