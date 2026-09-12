Top.Mail.Ru
Умывальник RUNO мебельный Bella 41*41 (квадратная) (00-00001991) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умывальник RUNO мебельный Bella 41*41 (квадратная) (00-00001991)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умывальник RUNO мебельный Bella 41*41 (квадратная) (00-00001991) - фото 1
Умывальник RUNO мебельный Bella 41*41 (квадратная) (00-00001991) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умывальник
  • Умывальник RUNO мебельный Bella 41*41 (квадратная) (00-00001991) - фото 1
  • Умывальник RUNO мебельный Bella 41*41 (квадратная) (00-00001991) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691381
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Умывальник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х25
Вес, кг.
9.5

Описание товара Умывальник RUNO мебельный Bella 41*41 (квадратная) (00-00001991)

Умывальник на столешницу Bella 41*41 - идеальное решение для стильного интерьера ванной, создан для минималистичных интерьеров и подойдёт для санузлов в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Строгая квадратная форма с округлыми углами усиливает идею лаконичности в дизайне. Современная 3D-раковина из фарфора с идеально белым покрытием, устойчива к загрязнениям.

Отзывы о товаре Умывальник RUNO мебельный Bella 41*41 (квадратная) (00-00001991)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Умывальник
Страна производитель
Китай
Описание
Умывальник на столешницу Bella 41*41 - идеальное решение для стильного интерьера ванной, создан для минималистичных интерьеров и подойдёт для санузлов в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Строгая квадратная форма с округлыми углами усиливает идею лаконичности в дизайне. Современная 3D-раковина из фарфора с идеально белым покрытием, устойчива к загрязнениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умывальник RUNO мебельный Bella 41*41 (квадратная) (00-00001991) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...