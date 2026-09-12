Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9952GR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
230
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691248
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, панель-смеситель, излив выдвижной с лейкой, кран для питьевой воды, выпуск полуавтоматический, дозатор для моющего средства, ринзер полуавтоматический, Колландер - 2шт, доска разделочная, сифон, гофра, гибкая подводка, кран угловой
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
230
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
223x230x750
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
78х48х27
Вес, кг.
15
Описание товара Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9952GR)
Мойка многофункциональная ПРОФСАН PSM-9952GR – это идеальное решение для вашего дома или рабочего пространства. Она сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность, что делает её незаменимым элементом в вашей кухне или в ванной комнате. Модель выполнена из прочного материала, который отличается высокой стойкостью к воздействию воды и бытовых химических средств, а также легко чистится и сохраняет свой первоначальный вид на долгое время.
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Теги товара: из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, панель-смеситель, излив выдвижной с лейкой, кран для питьевой воды, выпуск полуавтоматический, дозатор для моющего средства, ринзер полуавтоматический, Колландер - 2шт, доска разделочная, сифон, гофра, гибкая подводка, кран угловой
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
230
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
223x230x750
Страна производитель
Россия
Мойка многофункциональная ПРОФСАН PSM-9952GR – это идеальное решение для вашего дома или рабочего пространства. Она сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность, что делает её незаменимым элементом в вашей кухне или в ванной комнате. Модель выполнена из прочного материала, который отличается высокой стойкостью к воздействию воды и бытовых химических средств, а также легко чистится и сохраняет свой первоначальный вид на долгое время.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
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