Зеркальный шкаф Runo белый Манхэттен 65 (00-00001044)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690761
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
12
Длина, м
65
Основной материал
МДФ
Габариты (ВxГxШ), мм
750х120х650
Габаритные размеры), см
75х12х65
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х68х15
Вес, кг.
15
Описание товара Зеркальный шкаф Runo белый Манхэттен 65 (00-00001044)
Зеркальный шкаф Runo белый Манхэттен 65 (00-00001044)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
12
Длина, м
65
Основной материал
МДФ
Габариты (ВxГxШ), мм
750х120х650
Габаритные размеры), см
75х12х65
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Зеркальный шкаф Runo белый Манхэттен 65 (00-00001044)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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