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Характеристики
Тип товара
Душевой лоток
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690740
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встраиваемый сифон, выпуск, гидрозатвор, декоративная накладка, лоток, набор для установки, ножки, сифон, трап
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
148х800х70
Габаритные размеры), см
14.8х80х7
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х34х29
Вес, кг.
3.37
Описание товара Душевой лоток Haiba черный (HB93800-7)
Душевой трап под плитку с горизонтальным выпуском из высококачественной нержавеющей стали. Покрытие трапа – порошковое напыление черного цвета. Трап для душа с сухим затвором и гидрозатвором устанавливается в ванной комнате там, где организован слив воды прямо на пол. Широкий диапазон регулировки по высоте позволяет устанавливать трап в новых ванных комнатах. Душевой трап обеспечивает свободный слив воды в канализационную систему, также собирая мусор, не давая ему засорять сливные каналы. Принцип работы сухого затвора: легкий поплавок диаметром больше сливного отверстия опускается и закрывает трубу в случае высыхания воды.
встраиваемый сифон, выпуск, гидрозатвор, декоративная накладка, лоток, набор для установки, ножки, сифон, трап
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
148х800х70
Габаритные размеры), см
14.8х80х7
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
7
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Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап под плитку с горизонтальным выпуском из высококачественной нержавеющей стали. Покрытие трапа – порошковое напыление черного цвета. Трап для душа с сухим затвором и гидрозатвором устанавливается в ванной комнате там, где организован слив воды прямо на пол. Широкий диапазон регулировки по высоте позволяет устанавливать трап в новых ванных комнатах. Душевой трап обеспечивает свободный слив воды в канализационную систему, также собирая мусор, не давая ему засорять сливные каналы. Принцип работы сухого затвора: легкий поплавок диаметром больше сливного отверстия опускается и закрывает трубу в случае высыхания воды.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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