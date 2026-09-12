Душевой лоток Haiba сатин (HB94800)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой лоток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690732
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой лоток
Высота, см
14.8
Длина, м
80
Комплектация
трап-лоток, регулируемые опоры 93 - 148 мм. необходимые для выравнивания наклона трапа, переходник для подключения трапа к канализационной сети, гидроизоляционный материал и крюк для удобного снятия решетки трапа
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
148х800х70
Габаритные размеры), см
14.8х80х7
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х34х29
Вес, кг.
3.37
Описание товара Душевой лоток Haiba сатин (HB94800)
Душевой лоток с горизонтальным выпуском из нержавеющей стали, предназначен для отвода воды с пола или поддона под душем. Благодаря конструкции из нержавеющей стали, трап может на протяжении длительного времени выполнять свои функции, оставаясь при этом эстетическим элементом дизайна ванной комнаты.
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Бренд
Тип товара
Душевой лоток
Высота, см
14.8
Длина, м
80
Комплектация
трап-лоток, регулируемые опоры 93 - 148 мм. необходимые для выравнивания наклона трапа, переходник для подключения трапа к канализационной сети, гидроизоляционный материал и крюк для удобного снятия решетки трапа
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
148х800х70
Габаритные размеры), см
14.8х80х7
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Душевой лоток с горизонтальным выпуском из нержавеющей стали, предназначен для отвода воды с пола или поддона под душем. Благодаря конструкции из нержавеющей стали, трап может на протяжении длительного времени выполнять свои функции, оставаясь при этом эстетическим элементом дизайна ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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