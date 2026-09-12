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Душевой лоток Haiba сатин (HB94700) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой лоток Haiba сатин (HB94700)

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Душевой лоток Haiba сатин (HB94700) - фото 1
Душевой лоток Haiba сатин (HB94700) - фото 2
Душевой лоток Haiba сатин (HB94700) - фото 3
Душевой лоток Haiba сатин (HB94700) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой лоток
  • Душевой лоток Haiba сатин (HB94700) - фото 1
  • Душевой лоток Haiba сатин (HB94700) - фото 2
  • Душевой лоток Haiba сатин (HB94700) - фото 3
  • Душевой лоток Haiba сатин (HB94700) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690731
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевой лоток
Высота, см
14.8
Длина, м
70
Комплектация
трап-лоток, регулируемые опоры 93 - 148 мм. необходимые для выравнивания наклона трапа, переходник для подключения трапа к канализационной сети, гидроизоляционный материал и крюк для удобного снятия решетки трапа
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
148х700х70
Габаритные размеры), см
14.8х70х7
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х34х29
Вес, кг.
3.03

Описание товара Душевой лоток Haiba сатин (HB94700)

Душевой лоток с горизонтальным выпуском из нержавеющей стали, предназначен для отвода воды с пола или поддона под душем. Благодаря конструкции из нержавеющей стали, трап может на протяжении длительного времени выполнять свои функции, оставаясь при этом эстетическим элементом дизайна ванной комнаты.

Отзывы о товаре Душевой лоток Haiba сатин (HB94700)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевой лоток
Высота, см
14.8
Длина, м
70
Комплектация
трап-лоток, регулируемые опоры 93 - 148 мм. необходимые для выравнивания наклона трапа, переходник для подключения трапа к канализационной сети, гидроизоляционный материал и крюк для удобного снятия решетки трапа
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
148х700х70
Габаритные размеры), см
14.8х70х7
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой лоток с горизонтальным выпуском из нержавеющей стали, предназначен для отвода воды с пола или поддона под душем. Благодаря конструкции из нержавеющей стали, трап может на протяжении длительного времени выполнять свои функции, оставаясь при этом эстетическим элементом дизайна ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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