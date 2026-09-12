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Верхний душ Haiba черный(HB007) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Верхний душ Haiba черный(HB007)

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Верхний душ Haiba черный(HB007) - фото 2
Верхний душ Haiba черный(HB007) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Верхний душ
Цвет
черный
Монтаж
потолочный
  • Верхний душ Haiba черный(HB007) - фото 1
  • Верхний душ Haiba черный(HB007) - фото 2
  • Верхний душ Haiba черный(HB007) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690690
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
20 см
Длина, м
20
Цвет
черный
Монтаж
потолочный
Подсветка
нет
Ширина, см
20
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х26
Вес, г.
530

Описание товара Верхний душ Haiba черный(HB007)

Верхний душ HB007 черный Haiba - универсальная матовая модель, характеризующаяся стильным дизайном и эргономичной формой. Долговечный материал и монтаж обепеспечат комфорт в использовании.

Отзывы о товаре Верхний душ Haiba черный(HB007)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
20 см
Длина, м
20
Цвет
черный
Монтаж
потолочный
Подсветка
нет
Ширина, см
20
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
Верхний душ HB007 черный Haiba - универсальная матовая модель, характеризующаяся стильным дизайном и эргономичной формой. Долговечный материал и монтаж обепеспечат комфорт в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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