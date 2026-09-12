Верхний душ Haiba черный(HB006)
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Характеристики
Тип товара
Верхний душ
Цвет
черный
Монтаж
потолочный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690689
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
20 см
Длина, м
20
Цвет
черный
Монтаж
потолочный
Подсветка
нет
Ширина, см
20
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х34
Вес, г.
470
Описание товара Верхний душ Haiba черный(HB006)
Верхний душ HB006 черный Haiba - универсальная матовая модель, характеризующаяся стильным дизайном и эргономичной формой. Долговечный материал и монтаж обепеспечат комфорт в использовании.
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Бренд
Тип товара
Верхний душ
Диаметр лейки
20 см
Длина, м
20
Цвет
черный
Монтаж
потолочный
Подсветка
нет
Ширина, см
20
Высота, см
7
Страна производитель
Китай
Верхний душ HB006 черный Haiba - универсальная матовая модель, характеризующаяся стильным дизайном и эргономичной формой. Долговечный материал и монтаж обепеспечат комфорт в использовании.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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